Reino Unido asegura que está preparado para salir de la UE si no se consigue un acuerdo

El ministro británico del 'Brexit', David Davis, ha asegurado este lunes que su país también está preparado para abandonar el bloque comunitario sin llegar a alcanzar un acuerdo que fije los términos de su salida.

"Si usted va a una negociación sin la capacidad de abandonarla, usted tendrá un resultado malo en esa negociación", ha asegurado Davis, en declaraciones a la cadena de radio de la BBC, tras manifestar su confianza en que Reino Unido logre un pacto con la Unión Europea.

Los estados miembro "tienen sus propios intereses, por lo que es importante que tengamos la opción de abandonar, que no creo que vaya a ser así pero que si sucede, podamos abandonar" la negociación, ha argumentado el ministro responsable del proceso de salida de la Unión Europea.

Davis también ha defendido la gestión de la primera ministra del país, Theresa May, y ha rechazado las críticas que le ha dedicado a la jefa del Gobierno el exministro de Finanzas George Osborne.

"Ella está bien, está poniéndose a trabajar", ha asegurado Davis, en otra entrevista concedida a la cadena de televisión ITV News. Davis ha subrayado que May no está lamentándose por los resultados de las elecciones legislativas, en las que su formación, el Partido Conservador, perdió la mayoría absoluta que ostentaba, y ha defendido su gestión. "Ella es una primera ministra formidablemente buena", ha señalado.

En cuanto al proceso del 'Brexit', Davis ha dicho que el pueblo británico pidió claramente en el referéndum celebrado en junio de 2016 que el país asumiera el control de sus fronteras, lo que conlleva abandonar el mercado único.

Davis ha rechazado además las críticas del exministro de Finanzas George Osborne, quien aseguró que May es un "cadáver ambulante". "Veo increíblemente autoindulgente para el partido tory estar abordando este tipo de cosas", ha asegurado el ministro del 'Brexit'. "Nuestro trabajo es seguir trabajando para gestionar el país", ha añadido.

Davis ha subrayado que, a pesar de depender de los unionistas del Partido Democrático del Ulster (DUP) para poder seguir gobernando, su formación no cambiará su posición en temas como el aborto y el matrimonio homosexual. "No asumimos sus opiniones, no adoptamos sus políticas", ha señalado.

"Simplemente hemos vuelto al Gobierno con un gobierno en minoría. nuestro deber es hacerlo trabajar, hacerlo trabajar para el pueblo británico", ha concluido.