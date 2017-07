Rigau constata que solo hay miembros del PDeCAT condenados y pide un Govern "solidario"

Etiquetas

La diputada de JxSí y exconsellera Irene Rigau ha constatado este jueves que solo hay miembros del PDeCAT condenados por el proceso soberanista, y ha apelado a la necesidad de que el Govern sea "único y solidario".

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, ha dicho que "los que han tenido un impacto judicial hasta el momento son todos del PDeCAT", pero en cambio en el Govern también hay consellers de ERC e independientes.

"Veo normal que no todo tiene que recaer en el PDeCAT", teniendo en cuenta que el Govern llegará hasta el final para celebrar el referéndum anunciado para el 1 de octubre y tendrá que aguantar constantes ataques del Estado, ha dicho.

Ha defendido que es lógico que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se plantee en quién o quiénes recaerá la organización del referéndum, tras constatar que el Estado se ha querellado ahora contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs (PDeCAT), por el proceso de homologación de empresas que fabrican urnas.

"Que la consellera Borràs haya quedado empapelada y la sensación de que solo recibe el PDeCAT puede haber generado algunos comentarios o sensaciones", ha destacado Rigau, que ha sido inhabilitada 18 meses y condenada con una multa por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, por la que también han sido condenados el expresidente Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega y Francesc Homs.

Además, el Tribunal de Cuentas estudia pedirles posibles responsabilidades económicas, y Rigau ha destacado que mucha gente le ha trasladado que le ayudará y que, "de haberlo sabido, se habrían previsto cosas".

"Estoy tranquila, lo que no significa que no esté preocupada e impactada", ha dicho, y ha precisado que no comparte el miedo por su patrimonio que expresó el exconseller Jordi Baiget, que fue posteriormente cesado.