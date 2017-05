Rivera critica a Pablo Iglesias y a Manuela Carmena por "hacerle el juego a los separatistas"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado que Pablo Iglesias y Manuela Carmena le hagan "el juego a los separatistas". "No me parece bien", ha aseverado en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en la pradera de San Isidro, donde se celebra la festividad del patrón de Madrid.

"A estas alturas no nos sorprende a nadie que Podemos sea la muleta de los separatistas. En Cataluña apoyan un referéndum y como son sus socios, tienen que apoyarlos también en Madrid. Pero yo estoy convencido de que la mayoría de los madrileños no va a estar de acuerdo con Carmena, la mayoría no quiere procesos de separación porque Madrid representa un pueblo plural, diverso pero unido, y hacerle el juego a los separatistas por parte de Pablo Iglesias y Carmena no me parece bien", ha explicado.

Rivera ha hecho estas declaraciones tras conocerse que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, telefoneó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para transmitirle la intención de que se celebrase en una sede municipal el encuentro del 22 de mayo sobre el referéndum, acto al que no podrá asistir la regidora pero sí se tomará un café con él. Carmena ha aplaudido que Madrid Destino alquilara el espacio al Centre Cultural Blanquerna porque el Ayuntamiento es "un espacio de diálogo".

"Yo no lo comparto", ha afirmado el presidente de Ciudadanos, para quién si Puigdemont quisiera ir a Madrid "lo podría hacer", al tiempo que ha recordado su ausencia en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada a principios de año en el Senado.

"Ahora quiere montar una conferencia para defender la independencia con el apoyo de Pablo Iglesias y Carmena. Creo que los españoles tienen que tomar nota y si Pablo Iglesias y Carmena son el socio de Puigdemont en la independencia pues nosotros no lo somos. Nosotros vamos a defender la unión de los catalanes con el resto de España y yo como catalán que soy pero también español y europeo voy a defender con mi equipo que España sea un país unido, que Cataluña siga siendo parte de España y que España lidere las reformas de Europa y Cataluña sea parte de ello", ha enfatizado.