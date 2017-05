Santamaría ve clima preelectoral en Cataluña y acusa a Puigdemont de usar el proceso pensando en futuros comicios

Etiquetas

Dice que el mensaje consensuado con PSOE, PSC y Cs es que no habrá referéndum y que acuda al Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que ve clima preelectoral en Cataluña y que los partidos que apuestan por la independencia y el referéndum de secesión tienen "un ojo pendiente de las encuestas" de cara a unas futuras elecciones, por lo que estarían "instrumentalizando" un proceso que no tiene salida para avanzar hacia la convocatoria de comicios.

"Analizan cómo se entendería hacer o no determinadas cuestiones y cómo pueden frente a otros grupos políticos obtener cierta confusión que podría venirles bien electoralmente. A buen entendedor, pocas palabras bastan", ha dicho la vicepresidenta ante la reunión convocada esta tarde por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para poner fecha al referéndum de independencia.

Santamaría ha insistido en que no habrá urnas para votar la secesión o no de Cataluña y ha insistido en que Puigdemont tiene que presentar su proyecto ante el Congreso. En cuanto a las afirmaciones del presidente catalán de que se acaba el tiempo, ha respondido que eso no ocurre en democracia. "A él se le agota el tiempo con los radicales, el tiempo de la CUP", ha afirmado.

CARRERA DE SAN JERÓNIMO SIN NÚMERO

La vicepresidenta ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa y ha reiterado al presidente catalán que el único camino que le queda es el de la Cámara Baja, de la que le ha recordado incluso la dirección: "Carrera de San Jerónimo, sin número". Ahí es donde debe intentar el diálogo para que salgan adelante sus tesis y no en reuniones como la de esta tarde, ha continuado, donde solo va a encontrar argumentos a su favor.

La número dos del Gobierno ha asegurado que este es el mensaje "más importante" que el Ejecutivo tiene que enviarle a la Generalitat en este momento, mensaje además consensuado con el PSOE, el PSC y Ciudadanos, ha precisado, sin los que no se ha "dado un paso".

El mensaje sigue siendo que habrá diálogo para solucionar los problemas de los catalanes pero que para un "referéndum sí o sí" no hay vías de interlocución, ha asegurado. Y este criterio compartido con el PSOE "se ha confirmado" en la conversación este lunes entre el presidente del Gobierno y el nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha dicho Santamaría.

La vicepresidenta ha asegurado que se mantiene la unidad de acción con estas formaciones y ha asegurado que le tranquilizan las palabras este lunes del nuevo portavoz socialista del Congreso, José Luis Ábalos, que ha pedido al Gobierno que demuestre que hay un "bloque" constitucionalista contrario contra el referéndum.

"Somos muchos los que estamos en la defensa de la legalidad. Las palabras del señor Ábalos me tranquilizan porque significa que vamos a seguir haciéndolo así", ha dicho.

ANUNCIO DEL ANUNCIO

Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que la reunión de esta tarde es el "anuncio del anuncio", una "estrategia" con la que a su juicio Carles Puigdemont "busca la reacción de todos los demás para tratar de alimentar un victimismo que ya no cuela", ha dicho.

Ha continuado que el dirigente catalán preferiría, en esta línea, que el Gobierno hiciera públicos sus siguientes pasos si el bloque independentista mantiene sus planes. Ha sido preguntada entonces si uno de esos pasos podría ser pedir permiso al Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución y que el Gobierno asuma alguna competencia catalana.

Su respuesta ha sido que en Cataluña el clima político es preelectoral. "Hay mucha más táctica electoral del señor Puigdemont y de los suyos que estrategia", ha añadido.