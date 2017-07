Teresa Rodríguez ve "legítimo" el 1-O y rechaza "usar la bandera andaluza para tirar piedras contra Cataluña"

Etiquetas

Dice que Andalucía "no pierde nada porque en Cataluña se exprese" y avisa de que "lo que rompe a España es la desigualdad"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido este martes que "la consulta o la movilización" del 1-O, el referéndum independentista convocado por el Gobierno catalán, es "legítimo", al tiempo que ha rechazado "utilizar la bandera andaluza para tirar piedras hacia Cataluña" como cree que ha hecho el Gobierno andaluz y su presidenta, Susana Díaz.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Rodríguez, que ha lamentado que dicho referéndum "no tiene garantías", ha señalado que la consulta es "legítima" porque "cuando hay un absoluta parálisis por parte de la Administración central para resolver un conflicto, que la gente se movilice y demande votar no debería ser un problema para cualquiera que tiene una alta sensibilidad democrática".

Tras rehusar responder a si votaría o no en dicha consulta porque no es catalana y "no puedo ponerme en el lugar de un catalán", la líder andaluza de Podemos ha garantizado que no será ella quien "desde Andalucía utilice la bandera andaluza para tirar piedras hacia Cataluña diciendo esto o lo otro" lo que, ha criticado, "ha sido un recurso bastante utilizado por el Gobierno andaluz y por Susana Díaz".

Así las cosas, ha recordado que Andalucía, en su momento, con las movilizaciones del 4D y el 28F, "demandó precisamente la posibilidad de decir por un referéndum la vía por la que queríamos conseguir la autonomía".

Y con este precedente, según ha explicado, "pedíamos ser como la que más, no era una reacción contra los techos de autonomía y soberanía alcanzados por otras comunidades históricas, sino que queríamos ser también una comunidad y una nacionalidad histórica con plenas competencias".

"Andalucía no pierde nada porque en Cataluña pueda o no expresar su opinión", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien ha advertido que "lo que de verdad rompe a España en dos no es la voluntad de la gente a expresarse sino la desigualdad".

Con todo, y tras insistir en que no puede decir si participaría o no en el 1-O porque no es catalana, la coordinadora general de Podemos Andalucía ha expresado que "siendo andaluza no se me hubiera ocurrido, como hizo el PP en su momento, estar en contra del referéndum del 28F y después pasearse por los homenajes".

"Siendo andaluza hubiera participado el 28F para decir que Andalucía tiene que ser una nacionalidad histórica como la que más, eso lo tengo clarísimo", ha zanjado al respecto.