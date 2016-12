Turull (JxSí) asegura que la oferta del Govern de pactar un referéndum "es la última oportunidad"

Etiquetas

Rabell llama a construir "una correlación de fuerzas suficiente" para celebrarlo

El líder del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el Govern no se quedará de brazos cruzados si no consiguen pactar un referéndum con el Estado, y ha avisado de que la oferta de la Generalitat al Estado "es la última oportunidad" de llegar a un acuerdo, y que, en caso de que no sea así, está dispuesta a celebrar la consulta de manera unilateral.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que también han participado el líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, y la portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, ha negado que se haya enfriado la voluntad del Govern de celebrar un referéndum unilateral porque existe "el mismo compromiso".

Preguntado por las diferencias entre la nueva propuesta de la Generalitat y la consulta del '9N', Turull ha alegado que la diferencia radica en las elecciones del 27S, en las que, a su juicio, se inició el proceso, y se ha mostrado convencido de que los votantes partidarios del 'no' se movilizarán, ya que "está a la espera" de ver qué partido contrario a la independencia será el primero en pedir el voto por el 'no'.

A su vez, Rabell ha llamado a reconstruir una mayoría favorable a la celebración del referéndum para forzar la celebración de un referéndum "que tenga las características como tal", mientras que, según él, una consulta unilateral significaría repetir el '9N', que no tendría ni los efectos jurídicos ni internacionales de una consulta como tal.

Ha rechazado posicionarse a favor o en contra de la independencia porque, según ha dicho, todavía no se conoce cuál será la pregunta, y ha abierto la puerta a que se pregunte sobre una hipotética reforma constitucional, mientras que ha reiterado que la celebración de un referéndum de autodeterminación "es legal".

LA CUP HABLA DE "ÚLTIMO INTENTO"

La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Nuria Gibert, se ha referido a la oferta de pactar un referéndum con el Estado como el "último intento" del soberanismo para llegar a un acuerdo, y ha reconocido que un referéndum pactado no es la propuesta en la que más cree su formación.

Además, ha diferenciado la aprobación de los presupuestos de la celebración del referéndum, y ha avisado de que la oferta de diálogo "tiene fecha de caducidad", que ha fijado en el próximo mes de septiembre, fecha en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estableció la celebración de la consulta independentista.