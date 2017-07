Urban (Podemos) acerca del referéndum de Cataluña: "Es necesario solucionar con medidas políticas un conflicto político"

Etiquetas

El portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha indicado este sábado acerca del referéndum en Cataluña previsto para el 1 de octubre que "es necesario solucionar con medidas políticas un conflicto político".

En declaraciones a Europa Press tras su participación en la Universidad de verano de Podemos con el taller 'La deuda desde una óptica municipalista', ha indicado que "los que tienen que decidir son los catalanes", pero ha asegurado que "es fundamental dejar de judicializar un problema político en Cataluña" porque el hecho de que los ciudadanos decidan "puede servir para que el resto de los españoles" puedan decidir a su vez "la jefatura del Estado que quieren, entre otras cuestiones, o tener un horizonte constituyente en el Estado español, que es muy importante".

De ahí que haya indicado que "las consultas a la ciudadanía nunca" se pueden entender en el seno de la formación como "algo malo", y ha destacado que también hay consenso en lo que respecta a la solución de esta situación.

Asimismo, Urbán ha asegurado que Podemos Cataluña ha tomado "una serie de decisiones legítimas que entienden el referéndum como una movilización ciudadana".

Miguel Urbán ha reconocido que la solución pasa por "poner urnas de forma pactada con el conjunto del Estado, que es lo normal en las democracias del entorno" de España. Si, en cambio, "el PP no lo hace es porque le siguen oliendo los pies a franquismo", y ha alegado que "no tiene tradición democrática", por lo que se niega "a acordar un referéndum, que es el elemento para resolver un conflicto político que existe y que no se puede negar".

Por otro lado, ha añadido que "cuanto más" se esconda esta situación "más se enquistará esa problemática. Y eso es malo". Además, ha indicado que "hace falta mucho diálogo y lo que se intenta omitir precisamente es ese diálogo y las soluciones políticas a conflictos políticos".

En definitiva, ha asegurado que "este choque de trenes" en cuanto a las posturas alejadas de los gobiernos de España y Cataluña, "favorece a la derecha española y a la catalana".