(VÍDEO) CATALUÑA. UN EURODIPUTADO DICE QUE PUIGDEMONT IMITA A FRANCO AL RODEARSE DE FIELES PARA EL “GOLPE DE ESTADO” DEL 1-O

El eurodiputado Enrique Calvet, que fue elegido en las listas de UPyD y que actualmente forma parte del grupo liberal ALDE de la Eurocámara, sostuvo hoy que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, imita a Franco al cesar a tres consejeros, ya que cuando se intenta un "golpe de Estado" como el del referéndum del 1-O "la gente con dudas no sirve".En una entrevista con Servimedia, Calvet valoraba así que Puigdemont anunciara este viernes que saldrán de su Gobierno la consejera de Presidencia, Neus Munté; la de Educación, Meritxell Ruix, y el de Interior, Jordi Jané.Calvet atribuyó esta remodelación del Ejecutivo catalán a que hay quienes "tienen serias dudas" de que se vaya realmente a realizar el referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre. "Hay gente que empieza a tener dudas", aseguró el eurodiputado, quien añadió que "en un golpe de Estado, eso lo supo muy bien Franco, la gente con dudas no sirve", en referencia a que no debe haber nadie que flaquee cuando se intenta vulnerar la legalidad. Asimismo, este europarlamentario afirmó que Puigdemont viene a decir con este cambio de consejeros que no puede tener el "enemigo" dentro del Gobierno en los meses previos a intentar celebrar la consulta secesionista.