(VÍDEO) CATALUÑA. EL PP PIDE A RIVERA QUE “ALUMBRE” AL GOBIERNO SI TIENE LA CLAVE PARA IMPEDIR UN REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que “alumbre” al Gobierno si tiene alguna “fórmula determinante” para evitar que los nacionalistas catalanes sigan con su pretensión de celebrar un referéndum independentista en 2017.En una entrevista con Servimedia, Hernando se refería así al hecho de que Rivera dijese este miércoles que el Ejecutivo debe emplear todos los medios para evitar un referéndum secesionista y no volverse a “equivocar” como con la consulta del 9-N, ya que ésta se acabó celebrando. El líder de Ciudadanos dijo que es deseable que el Gabinete de Carles Puigdemont actúe con “sentido común” y no intente celebrar un plebiscito secesionista, pero afirmó que si finalmente se "pone fecha y hora a un referéndum ilegal", es "mucho mejor" evitarlo porque "es peor ir a un proceso penal permanente".A este respecto, Hernando dijo que el Gobierno central va a impedir el referéndum independentista como hizo con el 9-N, ya que esta consulta fue en realidad un “fracaso” y su “trascendencia fue cero desde el punto de vista político, jurídico y social”.“QUE LA EXPRESE”Argumentó que, de cara a la consulta que los nacionalistas quieren celebrar en 2017, el Gobierno central hará “las advertencias que corresponde” y usará el diálogo para hacer ver que “esto no conduce a nada”.“Espero que Rivera nos ayude a ello”, dijo el portavoz del PP, quien añadió que si el presidente de Ciudadanos “tiene alguna fórmula concreta que no conoce el Gobierno, le pediría que nos alumbre”, porque “más allá de eslóganes, lo que hay que hacer es concretar” sobre a “qué se está refiriendo exactamente”.Insistió en que si el líder de la formación naranja “tiene alguna fórmula concreta y determinante, yo le sugeriría que la exprese”. En todo caso, Hernando defendió que en este asunto “el Gobierno ha actuado con responsabilidad” y que se han reforzado las “funciones ejecutivas” del Tribunal Constitucional, de forma que pueda actuar de manera “más directa” para hacer cumplir sus sentencias.