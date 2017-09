Villacís cree que en Cataluña se necesita el "oxígeno" de nuevas elecciones

Etiquetas

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves que Cataluña necesita el "oxígeno" de nuevas elecciones, y ha calificado "de juguete" las urnas con las que se pretende realizar la votación el 1 de octubre.

"Las urnas de juguete me parecen de todo menos serio; si me quisiesen vender un referéndum y me presentan una urna de juguete... en Cataluña se necesita oxígeno y eso solo se puede conseguir con unas elecciones nuevas", ha explicado Villacís durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Preguntada por la polémica de la suspensión del acto a favor de la consulta catalana que se iba a celebrar este domingo en la Nave de Terneras de Matadero, la portavoz del grupo naranja ha indicado que ya "nada le sorprende" del Gobierno municipal, a quien le interesa "todo lo que tenga que ver con romper España".

Además, ha cargado contra la concejala-presidenta de la Junta de Arganzuela, Rommy Arce, que firmó la cesión de la Nave a los organizadores del acto. Begoña Villacís ha recordado que se ha intentado reprobar a la edil en "varias ocasiones".