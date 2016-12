La abstención del PSOE permite invalidar los resultados de la encuesta de la línea 2 del tranvía

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con los votos a favor del PP y Ciudadanos (C's), la abstención del PSOE y el voto en contra de Zaragoza en Común (ZEC) y CHA una moción conjunta de los populares y la formación naranja en la que se pide "dejar sin efecto los resultados obtenidos en el proceso participativo relativo a la encuesta sobre el trazado de la línea 2 del tranvía".

Otro de los apartados de la moción que ha salido adelante propone que independientemente de dejar sin efecto tales resultados, el equipo de gobierno presente a los grupos municipales un informe de los mismos que permita analizarlos desde diferentes perspectivas. Asimismo, se reclama impulsar de forma urgente la tramitación de la Ordenanza Municipal para la Regulación de los Procesos Participativos según se aprobó en el debate sobre el Estado de la Ciudad.

El último punto de la moción exige renunciar a la puesta en marcha de cualquier otro proceso participativo en la Ciudad hasta que no se disponga de la citada Ordenanza Municipal para la Regulación de los Procesos Participativos.

El concejal del grupo municipal de C's, Alberto Casañal, ha calificado de "fracaso estrepitoso" la encuesta ciudadana sobre el trazado de la línea 2 del tranvía, que ha atribuido al alcalde, Pedro Santisteve y ha considerado que dada la participación del 0,9 por ciento de los zaragozanos "el pueblo les ha dicho que no es el momento de hablar" de este proyecto.

La concejal del grupo municipal del CHA, Leticia Crespo, ha dicho que la Tarjeta Ciudadana habría dotado de más seguridad a este proceso en el que ha participado menos del 1 por ciento del censo. Ha preguntado si no ha sido un "error de manual" que los dos principales procesos participativos se ha hecho coincidir en el tiempo, en alusión al cartel de las Fiestas del Pilar.

El concejal socialista, Roberto Fernández, ha subrayado que "el PSOE quiere el tranvía" y ha precisado que tiene que se con el máximo consenso y con suficiencia financiera. Ha defendido que en lugar del 30 por ciento en la decisión final, el peso de la decisión ciudadana sea de un 5 por ciento.

SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN

La consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, ha dicho que los informes elaborados "reconocen la necesidad de garantizar niveles de seguridad con un nivel de participación y cuanto mayor sea la seguridad menos se garantiza la participación y eso lo dicen los técnicos".

He pedido que "dejen nacer y crecer estas iniciativas participativas" y ha avanzado que se convocará una mesa para analizar la mejora de la seguridad sin que vaya en detrimento de la participación. Les ha sugerido que "no digan que ha sido un fracaso estrepitoso porque no hablamos de un referéndum".

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha expuesto la conclusión de que "el gobierno de los inexpertos dijo que eran expertos en participación ciudadana y han cosechado un fracaso histórico en la primera consulta ciudadana".

Azcón ha indicado que han sido los ciudadanos los que no han acudido y cuando se les ha preguntado por otras cosas -Cartel de las Fiestas del Pilar-- han ido en mayor medida, pero "usted no lo explica" ha afeado a Giner para estimar que "usted cree que el éxito es preguntar, pero la gente no le ha contestado con menos del 1 por ciento de participación".

Azcón ha dicho que si se aplica un método distinto al que ha decidido ZEC "sin consultar a nadie" habría cambiado el resultado de la encuesta y le ha reprochado a Giner la "prepotencia con la que le veo actuar".

Casañal ha concluido al indicar que hemos hecho un ofrecimiento de mejora de la participación ciudadana y le ha instado a Giner a que "corrija su enrocamiento" que he hecho extensivo al resto del equipo de gobierno.