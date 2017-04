Los 'comuns' piden al Govern revelar qué hará en septiembre: "Si es un referéndum estaremos"

Etiquetas

Exige no subordinar el Pacte pel Referèndum a los "aterrizajes" de su hoja de ruta

El portavoz de los 'comuns', Xavier Domènech, ha exigido al Govern que detalle su propuesta de un referéndum para septiembre de 2017 antes de hacer propuestas sobre las posibles preguntas: "Si es un referéndum, estaremos".

En una entrevista de Europa Press, el recién escogido coordinador de la Ejecutiva del nuevo proyecto político de los 'comuns' ha recordado que un referéndum tiene que tener un resultado efectivo y obtener reconocimiento: "No porque lo digamos nosotros, sino porque, si no es así, no es un referéndum".

Sobre que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sugiriera tres posibles preguntas para la consulta, ha explicado que lo que le sorprendió no son tanto las preguntas concretas, sino que éstas "no fuera acompañadas de una propuesta de cómo se pretende realizar" el referéndum y, sobre todo, que no haya una discusión al respecto.

Por eso, ha lamentado "que la pregunta se anuncie en un medio internacional y no en el ámbito en el que debería hablarse, que es el Pacte Nacional pel Referèndum", un pacto en el que recuerda que está la mayoría gubernamental --JxSí y CUP--, otras fuerzas políticas y entidades con mucha fuerza en la sociedad catalana.

Pese a ello, considera que ahora no es el momento de especular con una pregunta: "Ahora es fundamental plantearse el cómo y no el qué, y lo que se hace (Puigdemont) es plantear el qué sin el cómo".

Sobre si los 'comuns' llamarían a la participación en un referéndum en septiembre si es unilateral, ha insistido en saber cómo piensa el Govern conseguir un auténtico referéndum, y ha añadido: "Las políticas de seducción de ampliar la base hacen pensar que se está pensando más en unas elecciones que en un referéndum".

Ha sustentado esta duda en que la mayoría gubernamental se comprometió con una hoja de ruta que decía que "en junio de 2017 Catalunya sería un Estado como tal --lo que explica la propia existencia de JxSí y el pacto gubernamental entre JxSí y la CUP--" y en que ahora la hoja de ruta es que en septiembre, como muy tarde, habrá un referéndum.

Así, incidiendo en que el referéndum debe tener un resultado efectivo y reconocimiento, preguntado por si llamarán a la participación ha afirmado: "Si en septiembre hay un referéndum, nos alegraremos como nadie y estaremos, si es un referéndum, pero es que el conjunto de la sociedad tiene que saber la propuesta".

REPETIR EL 9N

Ha rechazado que, una vez se fije la fecha y pregunta, el interés sea conocer lo que harán los 'comuns' y ha vuelto ha insistir en que se trata de explicar bien lo que se va a hacer, porque, si no, "el riesgo es que eso sea un 9N" --un proceso participativo que no quiere deslegitimar, pero reitera en que la gente tiene que saber qué es exactamente lo que se pretende hacer--.

Ha recordado que miembros de los partidos que dan apoyo al Govern, como el exportavoz del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs, "dijo que se podría hacer un 9N, mientras otros dicen que eso no puede ser, y todos ellos forman parte de la mayoría gubernamental", por lo que ha exigido seriedad para abordar el asunto.

LOS 'COMUNS' EN EL PACTE NACIONAL

La posición de Domènech y de los 'comuns' no pasa por fijar ahora una fecha al referéndum, porque entonces la consulta corre el peligro de caducar: "En este país ya hemos puesto muchas fechas que ya han caducado".

Considera que hay que dejar trabajar al de Pacte Nacional pel Referèndum, sobre el que ha adelantado que 'los comuns' se adherirán, y ha avisado de que ya existió un Pacte Nacional pel Dret a Decidir y que "quedó paralizado, por decirlo de algún modo, antes del 9N porque la mayoría gubernalmental decidió hacer una consulta".

Por eso, ante la celebración de un eventual referéndum en septiembre, ha advertido: "Si el Govern tiene éxito, le felicitaremos. Si el Govern no tuviera éxito, nosotros queremos seguir trabajar para el país en un espacio de consenso amplio. Por lo tanto, que el pacto Nacional pel Referèndum no se subordine a los aterrizajes de la hoja de ruta del Govern".