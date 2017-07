Los 'comuns' debaten sobre tres documentos para decidir su posicionamiento en el 1-O

Etiquetas

La Coordinadora Nacional de CatComú debate este sábado desde las 10.30 horas el posicionamiento del partido en el referéndum del 1-O sobre tres documentos: uno pide participar entendiéndolo como una movilización, otro hacer campaña por la participación de forma "crítica" y otro rechazarlo.

Según han explicado fuentes de los 'comuns', en el debate hay 75 peticiones de palabra y ya se han sustanciado 40, y la idea es votar los tres documentos al final del debate --aunque no se descarta que se retire alguno de ellos--, y consensuar un sólo posicionamiento del proyecto político de la izquierda catalana.

La primera de las opciones, la de entender el 1-O como una movilización que no solventará el conflicto político entre Cataluña y el resto de España, es el que propone la ejecutiva del partido, y la que pide no participar, entiende el referéndum "en clave de hoja de ruta de JxSí y la CUP", y por eso lo rechaza y pide no darle apoyo de ninguna manera, según las mismas fuentes.

