Barcelona y otros ayuntamientos afines abrirán colegios si hay garantías para el funcionario

El secretario de organización del nuevo partido Catalunya en Comú, Xavi Matilla, ha anunciado que los 'comuns' harán campaña por la participación en el referéndum que el Govern planea, ya sea un referéndum con garantías o una consulta no vinculante.

En una entrevista de Europa Press, Matilla ha insistido en que los 'comuns' estarán en cualquier movilización vinculada a la voluntad mayoritaria de ejercer el derecho a decidir --que considera inalienable--: "No sólo estaremos, sino, en coherencia, llamaremos a la participación".

Con todo, ha subrayado que primero "hay que ver qué propone el Govern, y cómo concreta su hoja de ruta", y los 'comuns' trabajan para conseguir el referéndum efectivo, al margen de que sea unilateral o no.

"Si no es efectivo y se trata de una movilización que esté alineada con el derecho a decidir, será su decisión. Pero la efectividad o no, a quien corresponde trabajarla y hacerla real es al equipo de Govern", ha dicho, y no comparte que el Govern se ponga fechas límite para realizar la consulta.

Considera un error de la hoja de ruta del Govern "dividir en función de la respuesta" a la pregunta del referéndum y aboga por unir en función de lo que tienen en común los actores soberanistas, que afirman que es la defensa del derecho a decidir.

Cree que poner fronteras políticas hace daño a los defensores del derecho a decidir: "Uno de los errores del proceso o de la hoja de ruta ha sido menospreciar a aquella gente que está convencida del derecho a decidir y que puede que vote que no. Creo que la marginación y casi el trato condescendiente a esta gente es lo que nos resta fuerza para dar efectividad a este referéndum y que éste interpele a la gran mayoría".

Matilla ha rechazado que se pueda tachar a los 'comuns' de ambiguos, ya que les une una visión del Estado democrático, plurinacional y que reconozca que Catalunya es una nación, y porque entre sus filas hay favorables y contrarios a la independencia.

"Lo que nos une es que, independientemente del voto en un referéndum efectivo, al día siguiente seguiríamos trabajando juntos en nuestra agenda de prioridades políticas: lucha contra la corrupción, derechos sociales...", ha concluido.

COLEGIOS ELECTORALES

Preguntado por si los colegios de los ayuntamientos que lideran los 'comuns', como el de Barcelona, deben abrir sus puertas para esa cita, ha insistido en que el Govern detalle primero lo que quiere hacer, porque es su responsabilidad que "se pueda hacer con las máximas garantías jurídicas y que hagan todo lo posible para generar las condiciones para que ningún ayuntamiento ni ningún funcionario público se vea en la situación de tomar una decisión que genere una inseguridad jurídica".

"Si la Generalitat es capaz de trabajar y de hacer todo lo posible para que se puedan abrir sin generar ningún tipo de conflicto jurídico a terceras personas, como responsables municipales o funcionarios públicos, evidentemente podrán abrir. Si no se consigue esto, será más complicado", ha razonado, y ha afirmado que no se trata sólo de los denominados ayuntamientos del cambio, sino que los ayuntamientos con alcaldes de ERC y PDeCAT también requieren de esa seguridad.

Sobre si cree que se acabará votando en septiembre, ha recordado que el Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont así lo afirma: "Nosotros tenemos que creer que no nos están engañando, que nos dice la verdad y que se votará. No sabemos en qué condiciones y en qué situación, pero entendemos que sí".