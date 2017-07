Un grupo de militantes de CatComú rechaza participar en el 1-O

Etiquetas

"En ningún caso será la consulta que quieren las tres cuartas partes de los catalanes"

Un grupo de militantes de CatComú ha impulsado un manifiesto ante la convocatoria del 1-O que ya han firmado 214 personas y que rechaza llamar a la participación y participar en la consulta porque no cumple las condiciones para ser un referéndum "democrático y efectivo".

Según han informado en una nota de prensa este sábado, el manifiesto 'El 1-O no iremos' considera que CatComú "no puede avalar la convocatoria y celebración de una consulta ni ninguna movilización substitutoria que, además de no ser un referéndum real, degrada el significado de un instrumento democrático", pese a que el pasado 8 de julio, los 'comuns' decidieron participar en el 1-O entendiéndolo como una 'movilización'.

Consideran que el referéndum del 1-O no tiene las necesarias garantías como una ley reguladora conocida con anticipación, una administración electoral que garantice la igualdad, objetividad y transparencia, un censo, mesas electorales con miembros escogidos aleatoriamente y unos medios públicos respetuosos con la pluralidad de opciones.

Afirman que no tiene el reconocimiento internacional porque no reúne las condiciones de la Comisión de Venecia, y que "no interpela a toda la sociedad catalana", sino que es una propuesta unilateral.

"La consulta del 1-O no tiene la legalidad, pero tampoco la legitimidad de representar a la mayoría, y en ningún caso será la consulta que quieren las tres cuartas partes de los catalanes".

Según ellos, la propuesta de los 'comuns', además de defender un referéndum efectivo, con garantías y reconocimiento, es conseguir "un estado plurinacional sustentado en la fraternidad de los pueblos y en la capacidad de generar alianzas y tejer complicidades con las fuerzas políticas del Estado y Europa".