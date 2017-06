El resultado electoral complica el deseo de Sturgeon de un segundo referéndum en Escocia

Etiquetas

La ministra principal promete una reflexión y admite que su propuesta ha podido afectar en la votación

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha visto esfumarse en buena medida su aspiración a convocar un segundo referéndum de independencia antes de que el Brexit haya sido consumado, tras el resultado recabado por el Partido Nacional Escocés (SNP) en las generales de este jueves en Reino Unido.

Sturgeon ha querido restar importancia al hecho de que el SNP haya cedido 21 escaños, hasta situarse en 35, subrayando que el saldo de las elecciones anterior, en 2015, fue "un resultado que se produce una vez en un siglo" y ha recordado que, en todo caso, en Escocia ha sido la fuerza más votada. "Tenemos más escaños que todos los demás partidos juntos", ha sostenido.

Pese a ello, ha admitido que también se produjeron algunas "amargas derrotas" --como las del histórico líder Alex Salmond y su 'número dos', Angus Robertson-- y ha prometido una reflexión sobre lo ocurrido. "Reflexionaremos sobre estos resultados, escucharemos a los votantes y consideraremos con mucho cuidado la mejor manera de seguir adelante para Escocia", ha afirmado Sturgeon.

En este sentido, ha reconocido que su planteamiento de un segundo referéndum de independencia, tras el intento fallido de 2014, "sin duda han sido un factor" en el resultado y por ello es importante "hacer una pausa".

La ministra principal había pedido una nueva consulta en base al cambio de las reglas del juego que, en su opinión, supone la salida de Reino Unido de la UE, puesto que los escoceses habían respaldado mayoritariamente la continuidad en el bloque comunitario en la consulta de junio de 2016. Además, su intención era que esta segunda votación soberanista se celebrara antes de que se produjera el Brexit, algo que May había rechazado tajantemente.

La otra cara de la moneda en Escocia son los conservadores, que paradójicamente, pese a su mal resultado total, han logrado el mejor dato en 20 años, con trece escaños. La líder 'tory' escocesa, Ruth Davidson, ha coincidido con la ministra principal en que el SNP no habría sufrido tantas pérdidas "si Nicola Sturgeon no hubiera intentando forzar un no deseado segundo referéndum de independencia en marzo".

En su opinión, han sido muchos en Escocia los que han "reaccionado en contra de esto". "Creo que han hablado muy alto a Nicola Sturgeon y ella tiene que sacarlo de la mesa", ha zanjado Davison.