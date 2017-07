UNA CARAVANA PARTE DESDE EL CONGRESO HACIA MELILLA PARA DENUNCIAR LA ESCASA ACOGIDA DE REFUGIADOS

Etiquetas

La caravana 'Abriendo Fronteras' partió este sábado desde el Congreso de los Diputados hacia Melilla para denunciar el incumplimiento de España y de la Unión Europea en sus compromisos de acogida a personas refugiadas, así como la desprotección de menores no acompañados, la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la explotación laboral de porteadoras en la frontera y las 'devoluciones en caliente'.Según informó la organización, tras realizar una cadena humana que quiso reflejar la necesidad de que los representantes políticos tomen conciencia de lo que está ocurriendo en las fronteras, siete autobuses partieron rumbo a Melilla para llamar la atención sobre gravedad de la situación.Durante el acto, Serigne Mbay, de la Asociación Sin Papeles de Madrid; y Ana Ribacoba, de la Plataforma Gasteiz Irekia, leyeron un comunicado en el que hicieron hincapié en que “las políticas exteriores europeas no sólo son injustas e inmorales, sino que no están siendo efectivas”, puesto que “el cierre de fronteras está abriendo vías de migración cada vez más peligrosas que están provocando un genocidio al que no podemos permanecer indiferentes”.En este sentido, demandaron “vías legales y seguras para las personas en tránsito", y exigieron que "se garanticen sus derechos en los países de acogida, evitando la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas” y que “se respeten las disposiciones del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas, de la que Marruecos y España son firmantes”.“Reclamamos que se establezcan políticas de acogida dignas y efectiva y que el Gobierno acabe con los obstáculos en la tramitación en el procedimiento de asilo, desarrollando reglamentariamente la Ley de Asilo”, prosiguieron Ribacoba y Mbay, que exigieron también que “se clausuren los CIE”, que calificó como “verdaderas cárceles racistas donde se encierra a los migrantes aunque no hayan cometido ningún delito”.Por último, alentaron a “toda la ciudadanía que se encuentre al paso de nuestra ruta en Madrid, Sevilla, Málaga, Tarifa, Melilla, Nijar y Almería que se sume a las movilizaciones que se están preparando en cada una de sus ciudades”, para “promover un cambio de rumbo en la política exterior y migratoria del Estado español y la UE”.