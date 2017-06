CEAR pide al Gobierno "un poco de responsabilidad" en su compromiso con los refugiados y que "aterrice en la realidad"

Etiquetas

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha pedido al Gobierno "un poco de responsabilidad" en su compromiso de reubicación y reasentamiento de refugiados y que "aterrice en la realidad", durante la inauguración de la exposición 'Tu silla su refugio' este martes 20 de junio en CaixaForum Madrid.

En respuesta al Gobierno, que señaló recientemente que algunos refugiados no cumplen los requisitos para ser reubicados, Galán ha señalado que esos discursos "no son ciertos" y que "en estos momentos no corresponden a la realidad".

Por ello, ha asegurado que los refugiados que se encuentran en Grecia e Italia "no eligen" dónde ser reubicados, y quieren "un lugar seguro donde empezar una nueva vida".

En referencia a los grupos de ultraderecha que han surgido en Italia para evitar la llegada de estas personas, Galán ha denunciado que las autoridades lo "único" que están haciendo es "sumarse al miedo". "Si realmente el discurso del miedo nos gana la batalla estaremos perdidos ante los Derechos Humanos", ha concretado.

"Se ha tratado de culpar a refugiados falsamente de situaciones de violencia y terrorismo", ha asegurado Galán, al tiempo que ha exigido medidas para evitar los movimientos xenófobos y la criminalización de las personas refugiadas.

La secretaria general de CEAR ha recordado que España ha acogido este año a cerca de 16.000 personas que han llegado de forma espontánea a la frontera, pero que "no todas ellas han conseguido protección internacional". Asimismo, ha añadido que "sólo algo más de 300 personas" han conseguido el estatuto de refugiado y "algo más de 6.000" han recibido otro tipo de protección subsidiaria.

Por último, ha apuntado que, si no se es sirio, cuando se entra a España se tiene "muy pocas posibilidades" de recibir protección. "Hay muchos cómplices en el mundo de la misma violencia que hay en Siria y no están siendo contemplados por las autoridades españolas", ha concluido.