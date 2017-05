Carmena busca "ideas audaces" para salir del "atasco y la frustración" que supone la no llegada de refugiados

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, busca "ideas audaces y emblemáticas" para salir del "atasco y la frustración" que supone que no lleguen los refugiados, ideas a las que está "dándole vueltas" pero de las que no ha querido adelantar nada hasta "madurarlo un poquito más".

Madrid ha sido uno de los 21 municipios madrileños que han firmado un documento base de 'ciudades refugio' con una docena de puntos, como instar al Gobierno de España a que cumpla los compromisos de acogida acordados con la UE --en este momento sólo se hace en el 7 por ciento del cupo comprometido-- y que agilice el traslado de personas refugiadas a España.

"Esto no puede ser, es una vergüenza. A Europa le decimos que pierde la esencia con la que se constituyó, a los gobiernos les decimos que cumplan sus compromisos pero no lo conseguimos", ha lamentado. "Tenemos que dar un salto con nuevas iniciativas para conseguir que esta vergüenza se acabe. Para que se acabe la guerra de Siria podemos hacer muchísimo", ha declarado.

Carmena anda detrás de una "idea audaz que genere un efecto mariposa para salir de esta paralización y frustración". Se trata de escuchar las iniciativas de la sociedad civil para unirlas a las de la Administración que, en el caso del Ayuntamiento, reservó fondos que fueron destinados a los campos de refugiados ya que no llegaban.

La receta de la alcaldesa incluye "concienciar muchísimo". Ahí ha encuadrado la pancarta que cuelga en el Palacio de Cibeles, 'Welcome Refugees', criticada por algunos en su momento por estar en inglés. "Lo ponemos no sólo para que lo veamos nosotros sino los que están allí y no pueden venir, para que alguien les haga llegar una foto por las redes sociales de una ciudad de la que casi no saben dónde está y que sepan que les estamos esperando", ha explicado.

Carmena ha puesto el énfasis en la concienciación con pequeños actos. Así, por ejemplo, ha valorado la iniciativa de crowdfunding que ayer le presentó una profesora del distrito de Salamanca, mostrar a los niños la diversidad regalándoles un estuche con lapiceros de colores, tanto como colores de piel.