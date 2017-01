Colegios de Gipuzkoa participarán en el proyecto Rezink Refugees para sensibilizar sobre el drama los refugiados

Etiquetas

Unicef alerta de que 8,2 millones de menores necesitan "ayuda humanitaria urgente"

Un total de 27 colegios de Gipuzkoa participarán en el proyecto 'Rezink Refugees' para sensibilizar y educar a los escolares sobre el drama de las personas refugiadas y migrantes. La iniciativa, que tiene vocación de extenderse a más centros educativos, se llevará a cabo a partir del lunes, día 30, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gandhi y con la conmemoración por tal motivo con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

El director foral de Cooperación, Fernando San Martin, ha presentado este proyecto en una rueda de prensa en San Sebastián junto a la coordinadora de Unicef Comité País Vasco, Elsa Fuente, y a la directora del proyecto Rezink Refugees, Ana Alcover, donde han explicado que los colegios participantes recibirán material elaborado por Unicef para poder explicar a niños y niñas de entre 10 y 12 años la situación y la vida cotidiana de la infancia refugiada y migrante.

Según ha detallado Alcover, también recibirán material para poder realizar su propia "cuprocking, que es una forma de arte callejero poco conocida que utiliza las verjas como si fueran un lienzo para realizar sus creaciones artísticas". Andy Cuprock, un artista que trabaja en Sidney, observó a los niños colocar latas y botellas en los huecos de las rejas y pensó que los vasos de plástico desechable tiene la forma geométrica perfecta para encajar entre los rombos de las verjas, "que son un símbolo de los muros de alambres que atrapan a miles de refugiados".

Se trata de trabajar en el aula sobre la situación de la infancia migrante y refugiada en el mundo, centrándose en los menores sirios, "teniendo en cuenta la información actualizada sobre la situación y buscando la propia opinión y reflexión del alumnado sobre ello". Para ello, se ofrece el material del programa 'UNICEF Educación', concretamente la actividad 'Cuentos sin hadas' que consta de tres cortos audiovisuales para visualizar en el aula.

CUENTOS EDUCATIVOS

Los cuentos relatan la historia de un niño y dos niñas refugiadas sirias que narran, a modo de dibujos animados, su experiencia del viaje que se han visto obligados a emprender por la guerra en su país de origen, con la sorpresa final al aparecer una grabación, con el testimonio real del y de las dos protagonistas, hablando sobre sus pensamientos.

Una vez trabajada la actividad 'Cuentos sin hadas', se pasa a realizar la composición de la imagen del niño refugiado, que ha de prepararse con el material que se ha hecho llegar a los centros escolares y que cuenta con una red y vasos producidos especialmente para ello por la agencia Rezink.

La representante de Unicef ha detallado que solo en 2015 Europa ha levantado 235 kilómetros de vallas y que en el Mediterráneo han muerto ahogados casi 4.000 refugiados. Entre 2015 y 2016 han llegado a Europa 50.000 menores de los cuales 10.000 han desaparecido y 770 han muerto. El 90% de los niños y niñas viajan solos y, por tanto, se exponen a mayores riesgos. Además, en la actualidad hay 2,5 millones menores se enfrentan de nuevo al frío en los refugios vallados.

Elsa Fuente ha resaltado que 8,2 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente, 2,2 millones de los cuales son refugiados en "países vecinos". Turquía es el país que más refugiados acoge, seguido de Libia, Jordania, e Irak. Un total de 500.000 han llegado a Europa.

LUGARES "SEGUROS Y DIGNOS"

De este modo, ha insistido en la necesidad de que se garantice que los niños y niñas refugiados y migrantes permanezcan "en lugares seguros y dignos" y ha reiterado que el cierre de las fronteras "expone a los menores atrapados a más riesgos".

"Estamos especialmente preocupados por los niños y niñas no acompañados o separados para los que es necesaria una respuesta europea coordinada, dado que los sistemas actuales no los están protegiendo. Ninguna razón justifica que sigan sufriendo y no debemos quedarnos indiferentes a esta enorme tragedia", ha remarcado.

Por su parte, el director de Cooperación ha denunciado la "incompetencia" de las instituciones europeas a la hora de abordar este drama, que "es político, social, religioso pero sobre todo humano". "La sociedad civil estaba preparada y ansiaba dar cobijo a esas personas pero esas personas no acaban de venir y corremos el riesgo de que esta tragedia pase a formar parte de nuestra rutina y nos acomodemos a ella. Esas vallas son hoy la vergüenza de Europa", ha lamentado.

San Martín ha subrayado la importancia de una iniciativa como ésta para "que no nos olvidemos de la tragedia que estamos viviendo y para que los niños y niñas sean conscientes de esa realidad y actúen en el futuro para impedirla" y que no vivan "en una burbuja".