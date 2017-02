El Departamento de Justicia de EEUU urge al tribunal de apelaciones a que restablezca el veto migratorio de Trump

Etiquetas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido al tribunal de apelaciones que restablezca la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, hace algo más de una semana que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, un día antes de que se celebren las audiencias orales sobre este caso.

El Gobierno estadounidense ha presentado un informe este lunes al tribunal de apelaciones del Noveno Circuito tres días después de que el juez James Robart, de Seattle, bloqueara el decreto presidencial de forma inmediata a todo el país.

El Departamento de Justicia ha señalado en su texto que "el tribunal de distrito incurrió en error" al prohibir la ejecución de la orden, medida que ha calificado de "ampliamente excesiva" ya que "se extiende más allá de las demandas legales del Estado hasta abarcar solicitudes" que Washington "ni siquiera trata de argumentar que son ilegales".

El viernes por la tarde el tribunal tomará una decisión sobre la decisión de bloquear o no la orden migratoria, si bien se prevé que el caso llegue al Tribunal Supremo, según ha informado el diario 'The New York Times'.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha reiterado que el presidente no tiene intención de retirar esta orden ni de reescribirla si el tribunal no le da la razón, insistiendo en que fue creada para "proteger al pueblo estadounidense".

"Y el presidente está comprometido a garantizar que el país y su pueblo están seguros", ha defendido, señalando que la Constitución está "del lado del presidente" que, en virtud de este acuerdo, "puede decidir a discreción qué es lo mejor para los intereses nacionales".

"Una vez que ganemos el caso (la orden) volverá a estar en vigor", ha añadido.

El decreto aprobado por Trump suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional --durante tres meses-- a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.