Interior afirma que cumplirá con los objetivos de acogida de refugiados pero apunta que son "reacios" a venir a España

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha subrayado este jueves 15 de junio durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado que "no hay ningún problema" en cumplir con los objetivos de acogida de refugiados, aunque son "muy reacios" a que se produzca su proceso de asilo en países como España.

"Se les ha transmitido una idea errónea y, en algunos casos, manipulada de que en países como Alemania o Dinamarca va a estar la solución a sus problemas", ha declarado ante la pregunta del miembro del Grupo Parlamentario Vasco Jokin Bildarratz Sorron, sobre si el Gobierno tiene establecido algún mecanismo de coordinación y cooperación con las entidades locales y autonómicas que mostraron interés por implicarse activamente en el proceso de recepción de refugiados.

Durante su intervención, Bildarratz Sorron ha asegurado que responsables de la Comisión Europea le dijeron que España es "una de las mayores incumplidoras en su compromiso con los refugiados" y que "es un mito que los refugiados no quieran venir a España". "Del compromiso de reubicar 9.323 refugiandos se han reubicado hasta ahora 886", ha añadido.

Ante la crítica de Bildarratz, Nieto ha respondido que la Comisión Europea les "dice lo contrario" y que España es el séptimo país en reubicaciones y el número once en reasentamientos, de un total de 32 países. "Que la Comisión Europea nos haga esa crítica por escrito, porque no hay una crítica a España por esta gestión", se ha defendido.

Por otro lado, el secretario de Estado ha apuntado que "no es justo" que se extienda que España es un "país incumplidor" en su compromiso de acogida con los refugiados porque "no es así". "España está haciendo un trabajo importante que hay que equiparar con países como Alemania, Austria o Dinamarca, que no tienen fronteras. No es justo que se nos trate igual que a países que no tienen la misma presión migratoria", ha precisado.

En la misma línea, Nieto ha comentado que quieren que en el seno de la Unión Europea entiendan que la situación de España "no es comparable" a la de otros países. "Nosotros sí tenemos frontera y tenemos que ocuparnos de casos propios que nos afectan de una manera muy directa. A pesar de ello España ha asumido una importante responsabilidad en la distribución de refugiados", ha concretado.