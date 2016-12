ACNUR RECLAMA PRUDENCIA A LOS POLÍTICOS QUE RELACIONAN TERRORISMO Y REFUGIADOS

Etiquetas

La Representación en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) pidió hoy a los políticos “prudencia” en sus declaraciones sobre los atentados yihadistas y los refugiados.Acnur respondió hoy en Twitter a un comentario que publicó en esta red social el concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Percival Manglano. En ese 'tuit', el edil popular decía: “El autor del atentado terrorista en Berlín fue un refugiado paquistaní. No hay peores ciegos que los que no quieren ver”.Acnur le contestó señalando que estos atentados “son deplorables con independencia del país donde ocurran, nacionalidad o estatuto jurídico de quien los cometa”. Para la organización de la ONU, es “peligroso e injusto vincular comisión de delitos a si alguien es o no refugiado” porque “generaliza, estigmatiza y provoca miedo “.Tras defender que todo el peso de la ley caiga sobre quienes sean hallados culpables, Acnur hace un llamamiento a quienes desempeñan cargos de responsabilidad “especial prudencia con sus mensajes” al hablar de este asunto.