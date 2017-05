NUGEEN MUSTAZA, REFUGIADA CON DISCAPACIDAD DENUNCIA "FALTA DE PREPARACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS DE ACOGIDA"

Etiquetas

- En la Asamblea General Anual del EDF. Nugeen Mustaza, refugiada rumana con discapacidad denunció este domingo "falta de preparación en los campamentos de acogida". Lo hizo en la Asamblea General Anual que celebra en Madrid el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) quien hizo un llamamiento a las instituciones comunitarias para que atiendan las necesidades específicas de las personas refugiadas con discapacidad.Mustaza relató en la mesa redonda en la participó que “mi vida ha cambiado completamente. Hace dos años era una niña atrapada en un lugar donde los bombardeos eran constantes. No tenía futuro”.Cuando Nujeen llegó como refugiada a Grecia su vida dio un giro de 180 grados. “A pesar de haber una gran diferencia con el campo de refugiados del que procedía, percibí que no se nos trataba como personas con potencial, sino como una carga. Sin embargo, mi vida ha mejorado considerablemente”.Aprovechando su presencia en este foro, la joven rumana solicitó la puesta en marcha de medidas orientadas a fomentar el potencial y el talento de las personas con discapacidad al considerar que hay “una falta de preparación en los campamentos de acogida”.En este sentido, Laura Albu, miembro del Comité Ejecutivo del Lobby Europeo de Mujeres, puso de manifiesto la falta de oportunidades que tienen los refugiados con discapacidad, haciendo especial hincapié en las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres simplemente por cuestión de género.“Actualmente hay 2.500 ONG dentro de nuestra organización y tratamos de romper las barreras que se levantan frente a las mujeres refugiadas con discapacidad”, indicó Albu para solicitar posteriormente al EDF “colaborar en esta materia para marcar una estrategia dirigida a centrar la atención de los miembros nacionales y de ámbito local”. Asimismo, comentó que uno de los retos que persiguen como lobby es una mayor implicación de las instituciones europeas a este respecto.Por otra parte, el eurodiputado socialista Enrique Guerrero, señaló que en la UE se ha legislado mucho sobre aspectos económicos, pero no se han atendido las necesidades de la ciudadanía. “Esa es, sin duda, una de las razones del desarraigo que siente mucha gente”, agregó. En este punto, afirmó que el ‘Pilar social europeo’ en el que se está trabajando, todavía no es tan fuerte como les gustaría, pero puntualizó que va en la “buena dirección”.En todo caso, destacó que “en los dos últimos años, cada vez más normativas llevan la huella de las demandas que plantean las personas con discapacidad”. Así, animó al movimiento español y europeo de la discapacidad a seguir trabajando con la misma intensidad, “con una actividad potente”.Mientras, Allan Pall, secretario general del Foro de Juventud, aseguró que “cuando nos fijamos en la gente joven vemos que tienen una desventaja añadida porque están empezando su ciclo de vida”. Además, hizo hincapié en la importancia de apostar por la educación para acabar con todas las formas de discriminación, que advirtió, además, de que “se dan también dentro de grupos sociales minoritarios”.Maciej Kucharczyk, director de Políticas en la Plataforma Europa de Envejecimiento, instó a todos los agentes sociales a atender las demandas de todos los sectores sociales. En relación con el ‘Pilar social europeo’, comentó que si bien es mejorable, “hay que apoyarlo, con el fin de aprovechar todas las oportunidades” de mejora de la calidad de vida de quienes más lo necesitan.Finalmente, Klaus Lachwitz, secretario de la Alianza Internacional de la Discapacidad, señaló algunos de los avances alcanzados destacando la creación del Foro Africano de Discapacidad, la Asociación Árabe de la Discapacidad, el Foro Asiático de la Discapacidad o el Foro Europeo de la Discapacidad. “Nuestra posición nos permite influir en los gobiernos nacionales y locales, aunque lo realmente importante es combinar los conocimientos que tenemos sobre el terreno, así como el desarrollado en materia de legislación”, destacó.Para cerrar la mesa de debate, Lachwitz señaló que dentro de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible sobresalen el punto 4 y 6. “El cuarto objetivo es realmente importante porque se centra en fomentar la educación inclusiva en la infancia, mientras que el sexto está orientado a asegurar el acceso a un empleo”, remachó.Por último, se celebró una mesa de conclusiones y se aprobó la Resolución de Emergencia del Tratado de Marrakech y del Acta Europea de Accesibilidad.