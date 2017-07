REFUGIADOS. ACNUR, UNICEF E IRC PRESENTAN UNA "HOJA DE RUTA" EN FAVOR DE LOS MENORES REFUGIADOS

Etiquetas

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Unicef y el Comité Internacional de Rescate (IRC) presentaron este lunes una "hoja de ruta" para mejorar la situación de los menores refugiados e inmigrantes que llegan o se encuentran en Europa sin sus padres o adultos responsables de su cuidado.El plan propone identificar a estos menores, registrarlos a través de procedimientos adaptados al menor y construir lo antes posible un relación de confianza con ellos. Asimismo, aboga por establecer un tutor debidamente formado que inmediatamente se haga responsable del menor, hacer intervenir a mediadores culturales y movilizar a miembros de la comunidad de acogida, como medidas esenciales que pueden contribuir a crear una relación de confianza y a proteger a los menores de traficantes, de redes de trata o de presiones familiares.El documento formula recomendaciones elaboradas tras un amplio proceso consultivo dirigido por las tres organizaciones, con la participación de un centenar de profesionales, entre los que se incluyen tutores, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y autoridades competentes de diferentes países europeos y de la Unión Europea, así como menores refugiados e inmigrantes de todo el continente. Las tres organizaciones advierten de que a pesar de haber sólido marco jurídico para la protección de la infancia en muchos países, la complejidad, el coste y la lentitud de los procedimientos administrativos demasiado a menudo tienen como consecuencia que no se tenga en cuenta el interés superior de los menores no acompañados o separados, con graves consecuencias para su bienestar y su futuro.A su entender, el establecimiento de procedimientos eficientes y armonizados permitiría a los menores entender los procedimientos en vigor y acceder a la protección y a soluciones conformes con su interés superior.“Muchos de estos niños y niñas han sido víctimas de una terrible violencia, de abusos sexuales, de tráfico de personas y de presión emocional y psicológica, no solo durante su periplo, sino también estando en Europa. Merecen una mayor protección y atención por parte de Europa. Todas las acciones y decisiones deben contemplar el interés superior del menor. Entre todos podemos hacer que sea una realidad y la Hoja de Ruta nos muestra cómo”, declaró Diane Goodman, directora adjunta de la Oficina de Acnur para Europa.“Los menores refugiados e inmigrantes que viajan solos a Europa han tenido un recorrido marcado por el peligro, los obstáculos burocráticos y la incertidumbre a cada paso de su viaje, incluso una vez llegados a su lugar de destino”, indicó David McLouglin, director adjunto de Unicef para Europa y Asia Central. “Esta hoja de ruta traza el camino a seguir para que estos niños y niñas puedan recibir el mismo grado de cuidado, confianza y protección que los menores nacionales”.La situación para los niños y niñas refugiados e inmigrantes no acompañados y separados de sus familias se ha agravado desde el incremento de llegadas a Europa en 2015, siendo más frecuente el uso de la detención y la tutela institucional masiva, al tiempo que las posibilidades de reunificación familiar son limitadas y hay una creciente preocupación por las expulsiones.La "hoja de ruta" también recomienda poner un mayor énfasis en la seguridad, las modalidades de tutela y servicios apropiados para estos niños, así como el establecimiento de soluciones a largo plazo en función de sus necesidades específicas.“Los niños que hemos entrevistado han indicado con toda claridad la importancia de ser escuchados y empoderados”, dijo Annalisa Brusati, asesora técnica responsable de la Protección del Menor en el Comité Internacional de Rescate. “Estos niños tienen esperanzas, sueños y una energía increíble para hacerlos realidad. A través de la educación, de los grupos de compañeros, y del deporte y la formación, pueden poner en marcha sus propios proyectos y superar el sufrimiento que han padecido, siempre se les dé apoyo y una oportunidad”.