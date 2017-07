REFUGIADOS. ONG ACUSAN A ZOIDO DE "CRIMINALIZARLAS" Y NO QUERER CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE ACOGIDA

Etiquetas

Varias ONG acusaron hoy al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de “escudarse” en la UE “para no cumplir los compromisos” de reubicación de refugiados en España.Red Acoge señaló en un comunicado que el hecho de que España solo haya acogido a un millar de los 17.000 refugiados anunciados “demuestra la poca voluntad por parte del Gobierno a la hora de cumplir los compromisos de acogida”.Red Acoge lamenta que “mientras países como Italia, Francia y Alemania piden acelerar el proceso, España quiera desvincularse de los acuerdos adquiridos olvidando que detrás de estas cuotas hay vidas”.Por su parte, el director general de Oxfam Intermón, José María Vera, afirmó que “es indignante y bochornoso que el ministro de Interior esté desviando la atención y culpabilizando a las ONG en lugar de defender los derechos humanos y responder a sus compromisos internacionales”. “La prioridad”, dijo Vera, “tendría que ser proteger a las personas que están huyendo del horror, de la guerra, de la pobreza y de la falta de oportunidades, pero en lugar de eso Zoido se dedica a cuestionar a quienes están trabajando e intentando suplir su falta de voluntad política. Sus declaraciones nos parecen fuera de lugar, totalmente inaceptables y vergonzosas”. “Luchar contra la inmigración no es poner vallas y firmar acuerdos que violan la legalidad internacional, como al que llegaron la UE y Turquía hace poco más de un año, no es usar la Ayuda Oficial al Desarrollo para poner un tapón”, continuó Vera. “Las personas huyen o salen de sus países por necesidad y tienen derecho a hacerlo. Más valdría que Zoido se centrase en acoger a los 17.337 refugiados que prometió acoger el Gobierno español y de los cuales 15.849 todavía están esperando y que pusiera su energía en promover vías legales y seguras para que miles de personas dejen de arriesgar sus vidas en el mar o en el desierto“.La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) exigió en Twitter a Zoido que "deje de criminalizar a las ONG que salvan vidas" y que "centre sus esfuerzos en abrir vías legales" para los refugiados.