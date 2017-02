REFUGIADOS. DASTIS RECONOCE QUE “VAMOS MÁS LENTOS DE LO QUE DESEARÍAMOS”

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, reconoció este miércoles que en materia de refugiados en la UE, en general, y en España, en particular, “vamos más lentos de lo que desearíamos”, ya que hay que “adoptar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias”.En una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, el jefe de la diplomacia española reconoció que la magnitud de la cuestión obliga a reformar el sistema de asilo de la UE “que permita un enfoque integrado del fenómeno”.Respecto de la lentitud en la acogida de refugiados, Dastis comentó que las cifras deben compararse con otros países y con la situación “real” sobre el terreno. Agregó que en los ‘hotspots’ (centros de recepción de refugiados) de Grecia e Italia no hay actualmente personas en condiciones de ser reubicadas.Tras reconocer que en esta materia “vamos más lentos de lo que desearíamos”, el ministro comentó que se están aportando situaciones de emergencia para paliar los rigores del invierno. También explicó que se está siendo riguroso en el proceso de reubicación para evitar que se produzcan interpretaciones, “que no comparto”, de que “el problema de los refugiados es un problema de seguridad”.Defendió que la inmigración “ordenada, regulada y leal” es un “aporte positivo” tanto para el país de emigración como para el de acogida. Cuando hay exceso de inmigración, continuó, se tiene que “ordenar” con los países de origen y de tránsito.“En España lo hicimos a inicios de siglo. En la UE se están convenciendo de que éste es el proceso a seguir”, remachó.