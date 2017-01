REFUGIADOS. EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE MÁS “GENEROSIDAD” CON LOS REFUGIADOS ANTE LA OLA DE FRÍO

Etiquetas

El Defensor del Pueblo defendió hoy un mayor esfuerzo de los Estados miembros de la UE por atender a los refugiados ante la ola de frío que azota al continente.El Defensor ha publicado una nota en su página web en la que asegura que las imágenes que están llegando de los campos de refugiados “a bajo cero de temperatura, con colas para la sopa, frágiles tiendas de campaña y bidones para la lumbre, quizás nos pueden hacer recapacitar y lleguemos a ser un poco más generosos junto con otros europeos, pues ya sabíamos que los campos de refugiados no eran lugares para una vida”.La institución que dirige Soledad Becerril señala que las colas de refugiados envueltos en mantas, rodeados de nieve, “recuerdan aquellas colas de seres humanos en campos de concentración que también esperaban un plato de sopa en el invierno”. “Las indumentarias”, señala el Defensor, “han variado porque son otros tiempos pero las imágenes de humillación y sufrimiento son muy parecidas. Aquellas fueron tomadas en la Europa de ayer, cuando a los deportados de los campos les esperaba la muerte. En la Europa de hoy quienes están en estas colas o calientan sus manos pueden encontrar acogida y humanidad porque hablamos de una Europa cuya economía es la segunda del mundo, y los países que la conforman no están en guerra”.El Defensor lamenta que el intento de lograr una política común de asilo y protección a refugiados en la UE “no se haya conseguido plenamente, hasta el momento”. “Varios países no la aceptan y cierran sus fronteras. Otros, ente ellos España, sí están dispuestos a acoger a aquellos que lleguen desde Grecia e Italia, de acuerdo con lo que solicita la UE”.Tras señalar que hay aspectos todavía por mejorar en una materia para la que, no estábamos preparados como tampoco lo estaban otros países, tales como agilizar los procedimientos para realizar y resolver las posteriores solicitudes de asilo, ampliar las ayudas económicas a refugiados, y velar muy especialmente por la situación de los menores no acompañados, el Defensor asegura que sigue “con mucha atención” la llegada y los traslados de los refugiados en los que participan el Ministerio del interior y la Secretaría de Inmigración.