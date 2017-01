REFUGIADOS. LA EURODIPUTADA DEL PP TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL, "DOLIDA" POR LA "INDIFERENCIA EUROPEA" ANTE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS

Etiquetas

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez-Becerril ha mostrado su "dolor" ante la "indiferencia europea" frente al drama de los refugiados, y cree que la UE debería prestar una atención especial a los menores que llegan a Europa, ya que son “las víctimas más vulnerables de la crisis de los refugiados”.La europarlamentaria popular ha recordado que un 27% de los refugiados son menores, y de ellos un 10% son menores no acompañados que necesitan protección, alimentos y apoyo psicológico.Jiménez-Becerril lamenta que la UE haya perdido mucha credibilidad por su gestión de esta crisis, y cree que “necesitamos movernos más rápidamente, impulsando un sistema de asilo simplificado que permita vías de acceso seguras y legales a Europa, para que las personas desesperadas no tengan que ponerse en manos de traficantes sin escrúpulos, y hay que agilizar también los trámites para que los refugiados puedan salir de Grecia”.“Me duele la indiferencia europea cuando veo a personas que huyen de la guerra y la tortura desafiando a la muerte bajo una ola de frio, que parece haber helado no solo los cuerpos de niños indefensos, sino también nuestros corazones, incapaces de avanzar en este problema que supone la crisis de los refugiados”, manifestó Jiménez-Becerril.La eurodiputada andaluza recordó que el verano pasado estuvo en Grecia en los campos de Kara Tepe y de Moria, donde pudo comprobar “el calor infernal que padecían los refugiados, bajo un sol de rigor. Hoy en esas mismas tiendas, probablemente los mismos refugiados siguen sufriendo, esta vez bajo un temporal de frío que golpea siempre a los mismos, a los más indefensos”.“La situación es dramática y por ello nuestra petición de ayuda también lo debe ser, para evitar que mueran niños por gripe e infecciones. Aún estamos a tiempo, hay que destinar ayuda de emergencia a Grecia, especialmente a sus islas”, concluyó Jiménez-Becerril.