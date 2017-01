REFUGIADOS. EL PSOE PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS REFUGIADOS DE LA OLA DE FRÍO

Etiquetas

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que adopte medidas para proteger del frío a los refugiados que están en Grecia y dé ayuda a terceros países para paliar los efectos de las bajas temperaturas.Los portavoces socialistas en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Nacho Sánchez Amor y Antonio Gutiérrez Limones, reclaman al Ejecutivo en la iniciativa que ponga a disposición de Acnur y de las ONG que están trabajando en los campos de refugiados situados en las zonas más afectadas por la ola de frío “el material y medios necesarios para reforzar la protección de las personas refugiadas que se encuentren en instalaciones poco adecuadas para hacer frente a las bajas temperaturas que se están viviendo”.También urgen al Gabinete de Mariano Rajoy que establezca contacto con los gobiernos de los Estados no miembros de la Unión Europea que tiene campos de refugiados en áreas afectadas por el frío, con el fin de ofrecer la ayuda que estos puedan necesitar para proteger adecuadamente a las personas refugiadas del frío.Los autores de la iniciativa recuerdan que, desde el verano de 2015, “Europa está haciendo frente, con más pena que gloria, a la llamada crisis de los refugiados, que no es otra cosa que un movimiento migratorio de personas que huyen de la guerra, la barbarie y el terror que se ha instalado en zonas como Siria, Afganistán, Irak o Libia”, en una situación que no tiene precedentes desde la II Guerra Mundial.Gutiérrez Limones y Sánchez Amor recuerdan “las miles de vidas que se han perdido en el Mar Egeo”, además de las decenas de miles de solicitantes de refugio que están esperando que se decida su destino en los campos de refugiados de Italia y de Grecia.Pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos de ambos países para mejorar las condiciones de vida de los refugiados, señalan, “las denuncias sobre las condiciones de las instalaciones de los campamentos de refugiados han sido constantes”. A juicio del PSOE, la ola de frío que está asolando buena parte de Europa “ha convertido la situación en insostenible”, tal como reflejan los llamamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que ha instado a los gobiernos a “hacer más para ayudar y proteger a los refugiados y migrantes que luchan contra las heladas temperaturas de Europa”, que han provocado la muerte de, al menos, de cinco personas.