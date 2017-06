REFUGIADOS. MÁS DE 26.000 NIÑOS REFUGIADOS SIGUEN ATRAPADOS EN LOS BALCANES Y GRECIA

Etiquetas

Más de 26.000 niños refugiados se encuentran atrapados en los Balcanes y en Grecia, según denunció hoy Save the Children con motivo del Día del Refugiado.La ONG asegura en un comunicado que como resultado del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y el cierre de fronteras, en los Balcanes hay unos 3.000 niños refugiados, de ellos más de 1.300 solos, que corren el riesgo de sufrir explotación, violencia y tráfico de personas, debido a las restrictivas políticas fronterizas y a los inadecuados sistemas de protección. Save the Children alerta de que estos niños, que han huido de la guerra o la pobreza y han viajado miles de kilómetros sin sus padres o familiares, son "invisibles" para las autoridades a lo largo de la ruta.En algunos casos, incluso cuando se les identifica, a estos pequeños se les coloca en instalaciones con adultos que no conocen o en condiciones de detención. “Esta situación causa tal desesperación en los menores que se ven empujados a caer en manos de contrabandistas y traficantes de personas, que son vistos por los niños como su única salida para escapar de los centros y poder seguir su camino”, denuncia el comunicado. Según la ONG, algunos menores son explotados por los traficantes que les obligan a trabajar para recaudar el suficiente dinero para continuar su viaje hacia otros países europeos, dejándolos expuestos al abuso.“No hay rutas seguras y legales para llegar a Europa. Muchos menores optan por alejarse de los sistemas de ayuda gubernamentales existentes y frecuentemente permanecen fuera del alcance de las organizaciones humanitarias, a veces manipulados o amenazados por los contrabandistas, lo que aumenta su invisibilidad y los riesgos de violencia, abuso y explotación", alerta Andrés Conde, director general de Save the Children en España.SALUD MENTALEn toda Grecia hay más de 23.000 niños refugiados atrapados como resultado del acuerdo entre la UE y Turquía. En las islas griegas, miles de familias y más de 5.000 niños viven en centros similares a los de detención.Save the Children advierte de que las malas condiciones en las que se encuentran estas instalaciones están afectando gravemente a la salud mental de los niños. A largo plazo podrían padecer depresión, ansiedad, estrés postraumático y dolencias físicas como la diabetes o enfermedades cardíacas. Save the Children exige a España y la Unión Europea que establezca "vías seguras y legales" para acceder a Europa, que incluyan reforzar y ampliar sus programas de reasentamiento y de admisión humanitaria, además de visados humanitarios, una mayor flexibilidad en los procesos de reunificación familiar y programas de becas para estudiantes.En este contexto, la organización pide al Gobierno español que cumpla con el compromiso de reubicación asumido ante la Unión Europea, lo que evitaría que sigan atrapados en estos países o que para alcanzar su destino tengan que ponerse en manos de redes de traficantes.