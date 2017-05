Un 'cabezudo' de Rajoy de Oxfam Intermón recorrerá España para denunciar el incumplimiento en la acogida de refugiados

Etiquetas

Oxfam Intermón ha llevado este martes 30 de mayo hasta el kilómetro 0 de la Puerta del Sol de Madrid un 'cabezudo' del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que sacará de viaje por distintos puntos de España para advertir de que faltan 120 días para que venza el plazo en el que el Gobierno se comprometió a acoger a 17.337 refugiados.

"Hasta ahora sólo han llegado 1.304 personas. Una vez más volvemos a ver como España no cumple con sus compromisos", ha señalado la responsable de incidencia humanitaria de la ONG, Paula San Pedro.

De este modo, el "doble" del presidente del Gobierno ha comenzado un viaje simbólico recorriendo por territorio español la distancia que existe entre Damasco (Siria) y la capital española (5.053 kilómetros). "Hemos invitado a Mariano Rajoy para que vea y haga el mismo viaje que están haciendo los refugiados, que están viniendo desde distintas partes del mundo", ha comentado San Pedro.

Durante su paseo por la Puerta del Sol, el 'cabezudo' ha anunciado en tono irónico que este tema "no es tan importante" y que "no es para tanto". "No vamos a dedicar fondos a la crisis de los refugiados. Además, esto de caminar a mí se me da muy bien", ha bromeado el "doble" de Rajoy.

Por su parte, Paula San Pedro ha destacado que se trata de un "viaje simbólico" que hará por distintas ciudades, donde verá lo que cada uno de los refugiados "tiene que sufrir" para poder llegar a "un lugar seguro como España". "También estamos denunciando con este acto que hay miles de personas bloqueadas. España no está cumpliendo con la cuota que se comprometió dentro de la Unión Europea", ha asegurado.

ESPAÑA, A LA COLA DEL RESTO DE LA UE

Según ha informado Oxfam Intermón, en comparación con el resto de países que han aceptado la cuota fijada por la Unión Europea, España se ubica en el sexto puesto por la cola en cuanto a reubicación, y en el cuarto en número de reasentados.

"España está a la cola tanto en el mecanismo de reubicación como en el de reasentamiento. Países como Portugal, con una renta per cápita por debajo de la española, ha cumplido ya con el 40% de las personas reubicadas según su compromiso. Recordamos con este acto que España tiene que cumplir con este compromiso y con esta cuota", ha lamentado San Pedro.

La organización advierte que 1.499 personas de Turquía, Líbano o Jordania tienen que ser reasentadas en España antes del 20 de julio, y 15.888 personas deberían ser reubicadas desde Italia o Gracia. "En Jordania hay más de 600.000 refugiados sirios y España todavía no ha abierto el programa de reasentamiento con este país", ha denunciado la responsable de incidencia humanitaria de la ONG.

El conflicto en Siria ha generado hasta ahora cinco millones de personas refugiadas, y son sus países vecinos los que "abrumadoramente" las acogen: más de un millón en Líbano, 659.000 en Jordania y casi tres millones en Turquía.

"SÓLO" 20 REASENTADOS EN MAYO

Por otro lado, Paula San Pedro ha recordado que en el mes de mayo "sólo han llegado 20 personas a través de reasentamiento". Además, ha añadido que España se comprometió a acoger cada mes "200 personas de Italia y Grecia" y durante este mes "no ha llegado ninguna".

Además, San Pedro ha destacado que con esta iniciativa unen "más voces" y recuerdan a España que quedan 120 días y el Gobierno "no está cumpliendo" con el compromiso acordado.

Por último, ha indicado que la Comisión Europea "está alertando" de que los países que no cumplan con las cuotas de acogida de refugiados "podrán estar sujetos a sanciones". "Todavía tenemos que ver qué pasa a finales de septiembre cuando la Comisión Europea dictamine sobre este mecanismo", ha concluido.