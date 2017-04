SOS Refugiados Ibiza recoge fondos para que los niños de los 'squats' de Atenas puedan comer productos frescos

Etiquetas

La entidad SOS Refugiados Ibiza ha impulsado en la isla una campaña de recogida de fondos que serán destinados a comprar fruta y verdura para los niños de los 'squats' de Atenas.

Según han explicado a Europa Press desde el colectivo, la iniciativa se realiza en colaboración con la ONG de Atenas SOS Refugiados en Red, con la que han trabajado anteriormente enviando material humanitario. Ahora, se centrarán en ayudar a los refugiados de los 'squats', centros donde residen desplazados que por distintos motivos no han podido obtener una plaza en los campos de acogida habituales.

"Se han creado por la llegada masiva de personas. No hay sitio para todos y los 'squats' no reciben ayuda ni del Gobierno de Grecia ni de las grandes ONG,s y no tienen nada. El material humanitario que se envía es para la higiene personal o de limpieza, pero no comida. Así, para que los niños principalmente tengan una alimentación correcta, es necesario comprar productos frescos", han informado.

Desde la ONG ibicenca han solicitado la colaboración de los pitiusos, que podrán realizar sus donativos. "Cualquier aportación, aunque sean 5 euros, es fundamental. En redes sociales encontrarán nuestro número de cuenta. En unas semanas podremos empezar a enviar el dinero para comprar directamente en Atenas esos productos", han dicho.

Al mismo tiempo, continuarán recogiendo otro material humanitario en colegios de Ibiza.

Sólo en la ciudad de Atenas, han explicado, hay 13 'squats' ocupados por centenares de personas, principalmente niños.

"En un campo de refugiados, la comida no es equilibrada porque faltan muchos productos frescos. En los 'squats', sin ninguna ayuda, todavía es peor y necesitan de nuestra colaboración. El 90 por ciento de las ayudas que reciben estos campos vienen de España y debemos estar muy orgullosos, pero la situación allí es crítica", han dicho.

El número de cuenta para realizar los donativos es ES 8720560015602005515826.

Por ahora, han recordado, la única fuente de financiación de SOS Refugiados Ibiza es la iniciativa SOS Yoga, cuya recaudación ha servido para pagar pequeñas urgencias e, incluso, el traslado de un refugiado a Marruecos. "Las clases se hacen en Playa d*en Bossa cada sábado a las 11. Ibiza colabora de manera muy activa", han concluido.