UGT Madrid señala al Estado y a la Comunidad como responsables de que no lleguen los refugiados

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha señalado al Estado y a la Comunidad como responsables de que no lleguen los refugiados, unas declaraciones que ha hecho tras firmar en el Palacio de Cibeles un documento base redactado por una veintena de 'ciudades refugio' madrileñas.

"Denunciamos el acuerdo con Turquía, que el Mediterráneo siga siendo el gran cementerio de Europa. Denunciamos la muerte de más de 500 niños y que además algunos de los que llegan con vida sufren abusos, tanto de violencia sexual como ser raptados para trata de órganos", ha declarado.

Que no lleguen los refugiados "no es culpa de los ayuntamientos sino de la Administración central y autonómica, que no ponen los medios para que esto ocurra". Reíllo ha recordado que España sufrió una Guerra Civil y que los países de alrededor dieron acogida a los que huían, "no como ahora, que se ponen impedimentos a estas personas que huyen de la guerra".