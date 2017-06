Más de cien colectivos convocan una manifestación a favor de los refugiados con el lema 'Queremos acoger ¡ya!'

Etiquetas

Saldrá a las 19 horas de Cibeles para terminar en Plaza de España. Hasta el momento el país sólo ha acogido al 7% de las 17.337 personas a las que se había comprometido

Hasta 116 organizaciones y colectivos sociales han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle este sábado a exigir al Gobierno central y a la Unión Europea medidas urgentes de acogida de refugiados con una manifestación que arrancará a las 19 horas en Cibeles para acabar en Plaza de España y que llevará por lema 'Basta de excusas. No más barreras. Queremos acoger ¡ya!'.

Los convocantes reclaman una "Europa acogedora, no una Europa fortaleza", así como que se proteja el derecho a la vida y al refugio y que "no se que vulneren los derechos de las personas que intentar llegar a Europa huyendo de la muerte".

El manifiesto, colgado en la web (http://queremosacogerya.org) en castellano, inglés, francés y árabe, apunta que se vive "una crisis del Estado de Derecho", agravada por el Gobierno español, que "tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos".

"Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa en condiciones infrahumanas para ser acogidas", denuncia el texto. En septiembre de este año finaliza el plazo para que España acoja a las 17.337 personas con las que se comprometió, de las que hasta el momento únicamente ha acogido al 7 por ciento de ellas.

"PORCENTAJE VERGONZOSO"

"Es un porcentaje vergonzoso que nos da el récord en falta de cumplimiento del acuerdo respecto al resto de países europeos", reprocha el manifiesto, que añade que las políticas de asilo españolas durante 2016 "han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos".

"Ahora más que nunca es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos. Queremos una Europa acogedora, no una Europa fortaleza. Queremos que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. No se puede expulsar a nadie a países no seguros", señala el documento base de la manifestación.

Entre las organizaciones y plataformas sociales, sindicales y políticas convocantes destacan Amnistía Internacional Madrid, Bienvenidos Refugiados España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), EQUO Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Izquierda Unida, PSOE de Madrid, Podemos Comunidad, CC.OO. Madrid, UGT Madrid o la Unión Sindical Obrera Madrid (USO).