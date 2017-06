El alto comisionado de ACNUR ensalza el "coraje" de Carmena en la defensa de la protección de los refugiados

Etiquetas

Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha ensalzado este miércoles "la apertura, el coraje y la creatividad" de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la defensa de la protección de los refugiados en España y Europa.

Así lo ha manifestado Grandi en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter en la que afirma estar "impresionado" con Carmena tras la reunión que mantuvo ayer con la regidora madrileña para abordar la crisis que entrañan los miles de desplazados por la guerra en Siria.

"Impressed by Madrid mayor's openness, courage & creativity in championing refugee protection in Spain & Europe", ha escrito el alto comisionado en su tuit.

Carmena se mostró ayer a favor de llevar ayuda municipal a zonas próximas al conflicto en Siria, ya que "los refugiados no llegan a Madrid".

Grandi, que ocupa este cargo desde enero de 2016, considera que ACNUR debe estrechar sus relaciones con los Gobiernos de las ciudades para tratar de mitigar esta crisis humanitaria, a la vez que ha afirmado que el cartel de 'Welcome Refugees' que cuelga en la fachada del Ayuntamiento de Madrid es "todo un referente y se ha hecho famoso en el mundo".

El Ayuntamiento de Madrid sufragó el año pasado, con un millón de euros, dos proyectos de ACNUR consistentes en prestar ayuda humanitaria de asistencia básica para la población refugiada siria en Líbano y Jordania. Este año están presupuestados otros 250.000 euros para esta organización humanitaria internacional.

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha hecho una firme apuesta por la recuperación de una política municipal de cooperación internacional. Para el año 2016, el presupuesto destinado a esta materia fue de casi 12 millones de euros.