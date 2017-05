La exposición 'Miradas que migran' busca "concienciar" sobre las migraciones y recuerda que "el cambio depende de todos"

Etiquetas

La ONG Entreculturas y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense (Madrid) han presentado este jueves 11 de mayo la exposición 'Miradas que Migran'. Una muestra, realizada por los alumnos de la asignatura Teoría de la Imagen, dividida en cinco partes cuyo recorrido busca la "concienciación" del espectador sobre la realidad de las migraciones en el mundo. "La exposición parte de las cifras y los datos objetivos de esta terrible realidad, pasando por los viajes y fronteras que deben de atravesar los migrantes y refugiados, mientras propone un cambio de mirada que muestra las cosas que nos unen y cómo el cambio está en nuestra mano", ha explicado durante la presentación, Isabel Fernández Blanco, profesora de Teoría de la Imagen y una de las organizadoras de la muestra.

"Queremos que se salga de la exposición con una reflexión positiva", ha añadido Juanita Bagés Villaneda, también profesora de la facultad y co-organizadora. "Que la gente salga con la idea de que 'todos somos semillas de cambio' y que, gracias a la labor de cada uno, las cosas pueden cambiar".

Los trabajos buscan concienciar sobre la cantidad creciente de personas desplazadas forzosamente en el mundo. En muchos casos, inspirándose en la iniciativa 'Yo soy Tierra de Acogida', de la campaña Hospitalidad.es, que Entreculturas promueve junto a otras obras del sector social de la Compañía de Jesús.

Así, la primera parte, 'Realidades' es una parte más informativa, que refleja cuál es la realidad que viven las personas refugiadas y migrantes. La segunda, 'El viaje', muestra el recorrido, "los largos caminos que pasan estas personas hasta que llegan a las fronteras o a los campos de refugiados", explica Fernández en declaraciones a Europa Press. A continuación, se pasa a 'Las fronteras', donde las imágenes muestran, no sólo sobre las fronteras físicas, que delimitan los países, sino también las interiores, el egoísmo, el racismo, la xenofobia, etc. "Esas características que hacen que nos queramos dividir y crear fronteras, no acoger a la persona que no conocemos porque nos da miedo", añade.

Las últimas dos partes invitan a los espectadores a un cambio en la mirada y a cambiar sus formas de actuar. La cuarta sección, 'Lo que nos une', es una sección de "empatía, de reconocer que el otro tiene los mismos derechos que nosotros, que las fronteras que hemos visto en el anterior punto, no deberían de existir", incide Bagés. Tras pasar por ese punto de identificación, la exposición culmina con el apartado 'Está en tu mano', donde se invita a una reflexión positiva sobre las acciones silenciosas que puede realizar cada persona para cambiar el mundo. "No depende sólo de grandes organizaciones y de gobiernos, sino que nosotros con nuestras acciones cotidianas podemos generar cambio. Por ello, no queremos quedarnos sólo en la reflexión sino buscamos que se trascienda a la acogida", añade.

DE LO GLOBAL A LO CONCRETO Y TESTIMONIAL

Al igual que la exposición hace un recorrido desde los datos globales hasta los cambios personales, la presentación de 'Miradas que Migran' ha seguido la misma estructura, comenzando por las declaraciones más institucionales y globales por parte de la Universidad y el Rectorado, pasando por los datos ofrecidos por Entreculturas, hasta culminar con el testimonio de una alumna que ha participado en la muestra.

Así, Mercedes García, Delegada de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la Universidad Complutense, ha felicitado a los alumnos por el "excepcional" trabajo y ha recordado el compromiso que tiene la universidad con la diversidad donde se apoya, especialmente, a tres colectivos concretos. "Las personas discapacitadas, el colectivo de LGTBI y, desde septiembre de 2015, a las personas refugiadas con la creación de una unidad específica de apoyo para ello", ha señalado.

Por su parte, Carlota Mielgo, de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), ha alertado sobre los riesgos de los rumores que circulan sobre los refugiados y la importancia de contrastarlos con los datos. "No podemos caer en los estereotipos, son personas como nosotras que necesitan protección", ha afirmado.

Mariana Morales, Coordinadora de Acogida Campaña de Hospitalidad en Madrid, ha incidido en que el tema del refugio "no es nuevo en España" y que, aunque se ha empezado a ver más a partir de 2015 debido al "drama sirio", "la realidad es que no se puede limitar la mirada a los refugiados sino que hay que abrirla también a los migrantes".

Además de dar la enhobuena a los alumnos por el proyecto, Irene Ortega, Coordinadora del Área de Ciudadanía de Entreculturas, ha señalado que desde la ONG están "muy contentos" con el resultado ya que "se ha logrado el objetivo de formar y articular una ciudadanía global, que es uno de los objetivos fundamentales de Entreculturas, provocando experiencias, como esta exposición, que sirvan para cambiar la mirada de las personas y que éstas cambien el mundo".

Por último, la alumna del Grado de Diseño, Tamara Juanas, ha explicado que para su proyecto se inspiró en la frase: "Las fronteras no delimitan países, separan personas". Para la estudiante, la realidad, a veces, "es dura y te golpea como el viento en una tormenta". Los refugiados no cuentan con su casa para resguarse de esa tormenta, por lo que deben de luchar para salir adelante. Por ello, para Juanas es muy importante no mirar con lástima a una persona refugiada. "Hay que mirarla con respeto y admiración porque son personas fuertes y luchadoras", ha explicado. Sin embargo, también ha señalado que esa "tormenta" a la que se enfrentan "no va a terminar sola" y ha hecho un llamamiento para que todas las personas aporten "su granito de arena" para cambiar esta realidad.

La exposición 'Miradas que Migran' se podrá visitar desde el 11 al 19 de mayo en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense en horario de 10.00 a 13.50 horas de lunes a viernes, y los lunes y martes de 15.00 a 16.50 horas. En los próximos meses hará un recorrido itinerante por otras universidades españolas.