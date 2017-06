El movimiento #SickOfWaiting denuncia que Europa solo ha acogido al 25% de los refugiados con los que se comprometió

Etiquetas

El movimiento ciudadano #SickOfWaiting ('Hartos de esperar') denuncia, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que a menos de cuatro meses de vencerse el plazo establecido por la Comisión Europea, Europa solo ha acogido al 25% de las personas que se comprometió a reubicar y reasentar. "Es una situación inhumana y es indignante que España sólo haya cumplido con el 12% de lo prometido. En #SickOfWaiting queremos demostrar que, aunque los gobiernos no estén cumpliendo, la sociedad civil sí está dispuesta a acoger", afirma Alejandro Plans, portavoz del movimiento.

Según los últimos datos de la Comisión Europea, Irlanda y Malta son los países que están más cerca de lograr el 100% de los compromisos adquiridos, con el 87% el cupo logrado. Les siguen Finlandia (73%) y Letonia (60%). El resto de los países europeos no superan el 50% de lo comprometido, de los cuáles Hungría y Polonia no han acogido a ninguna persona. "Es terrible pensar que personas indefensas y niños pequeños estén sufriendo tanto porque los gobiernos no quieran cumplir con lo prometido", añade Plans.

El movimiento, que recoge apoyos a través de su plataforma www.sickofwaiting.org, cuenta con más de 15.000 personas registradas de 124 países diferentes. Entre ellos, se encuentran 2.000 personas refugiadas que dejan sus mensajes mostrando sus sentimientos tras llevar meses, e incluso años, esperando en Grecia e Italia a ser reubicarlos y reasentados en países europeos.

"Llevo 5 años en Europa pero sigo sin documentos, ni pasaporte, ni DNI, sin identidad...", explica Usman, de Pakistán, que espera en Italia sus papeles para ir a Europa. "Soy un joven sirio que huyó de la guerra. He perdido a mi familia y quiero llegar a Europa. Por favor, ayúdenme...", expresa Hasan desde Grecia. "Estoy perdiendo la confianza en ellos, en los Gobiernos. Deberían de saber que he nadie quiere ser un refugiado y que todos podemos acabar siendo víctimas", afirma Charles de Uganda. Todos estos mensajes se pueden leer en la página web del movimiento.

PRESENTACIÓN EN BRUSELAS

El próximo miércoles 28 de junio, #SickOfWaiting presentará la iniciativa y todos los apoyos recibidos a través de la página web en el Parlamento Europeo para exigir a los gobiernos que cumplan con lo prometido. "Es importante que alcemos la voz en las instituciones y dejemos claro que no estamos de acuerdo en cómo los gobiernos están gestionando esta situación tan dramática", afirma Plans.

Además, el día 30 de septiembre, al finalizar el plazo previsto por la Comisión Europea, desde #SickOfWaiting se convocará una jornada en Atenas donde, en función de si se han cumplido los plazos o no, será un día festivo o reivindicativo.