Un total de 60 personalidades del mundo del arte, cultura, deporte y periodismo ceden su silla por los refugiados

La actriz Inma Cuesta presenta la exposición de CEAR 'Tu Silla Su Refugio': "Estamos construyendo muros que nos separan"

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha inaugurado este martes 20 de junio en el CaixaForum de Madrid, con motivo del Día Mundial del Refugiado, la exposición 'Tu Silla Su Refugio', en la que, impulsados por la actriz Inma Cuesta, han colaborado 60 personalidades del mundo del arte, la cultura, el deporte y el periodismo, diseñando cada uno de ellos una silla que simboliza la acogida de personas refugiadas en España.

"El mundo se ha convertido en un manicomio y en vez de construir puentes estamos construyendo muros que nos separan", ha lamentado Cuesta, que también ha agradecido a todas las personalidades por contribuir donando sus "preciosas" sillas.

Igualmente, la actriz ha animado a seguir haciendo "pequeñas cosas" para "cambiar un poco el mundo", y se ha mostrado "muy emocionada" por haber conseguido con esta exposición algo "tan hermoso" y "tan grande".

Además de Inma Cuesta, entre las celebridades que han colaborado en esta muestra solidaria destacan, entre otros, Alejandro Sanz, Belén Rueda, Paco León, Maribel Verdú, Iker Casillas, Mamen Mendizábal o Marina Anaya.

SILLAS PARA "ACOGER YA"

Por su parte, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha declarado que con estas sillas las 60 personalidades expresan querer "acoger ya". "Yo sólo he sido un puente de estas 60 sillas que representan a las 60 personas que tienen que huir cada tres minutos. Queremos acoger ya, queremos que vengan", ha explicado.

"No hemos cumplido con el compromiso de acogida, quedan tres meses y parece que no vamos a llegar", ha advertido Galán, que también ha destacado que "parece" que no hay "mucha voluntad" para que ese compromiso se cumpla.

Durante la presentación de la exposición, la actriz Belén López ha interpretado junto a Añil Fernández la canción 'Fueron sus zapatos', que han compuesto para esta iniciativa. "La única manera que tengo de reivindicar esta barbarie tan grande es a través de la música. Es inevitable pasar por alto este tema", ha comentado López.

Las sillas de la exposición, que estará abierta al público de forma gratuita hasta el 2 de julio, se subastarán con la colaboración de Catawiki hasta el 9 de julio, con el objetivo de apoyar la labor de CEAR en la acogida de refugiados en España.

CADA SILLA, UNA HISTORIA

Cada una de las sillas está relacionada con la historia de una persona refugiada en España, como es el caso de Eugenio, que huyó de Rusia al ser perseguido por ser homosexual. "Mi pareja y yo hemos pedido asilo en España, donde hemos encontrado muy buena gente. Hemos venido en plena crisis y hemos tenido la suerte de encontrar trabajo", ha dicho el refugiado ruso.

Asimismo, con el objetivo de animar a la gente a visitar la exposición, se ha instalado en la Plaza Callao de Madrid una 'Silla con Historia', en la que se podrá escuchar las historias de cinco refugiados, contadas por Inma Cuesta. Además, con el objetivo de buscar la máxima implicación, cada ciudadano podrá crear su propia silla digital.

Con motivo de esta iniciativa, CEAR recuerda que de los compromisos de reubicación y reasentamiento, España ha cumplido "tan solo el 7,5%", acogiendo a "algo más de 1.300 personas".