La relación con Ciudadanos, el escollo en el matrimonio PSOE-Podemos

En el fondo y en la forma. La relación entre PSOE y Podemos ha mejorado claramente. Es la principal conclusión del debate de la moción de censura presentada por Podemos contra Mariano Rajoy que ha concluido en fracaso. El giro a la izquierda de los socialistas es evidente desde que Pedro Sánchez ganó las primarias y eso se traduce en un acercamiento al partido morado.

Ayer ya vimos un tono distinto de Pablo Iglesias. El líder de Podemos admitió que España debe mucho al PSOE y tuvo buenas palabras incluso para Felipe González. Esta vez no ha habido cal viva. Hoy las ha repetido. Ha asegurado que gracias a los gobiernos socialistas en la década de los 80 los hijos lograron vivir mejor que sus padres, aunque eso hoy “se ha roto”. Ha dicho que el expresidente González pasará a la historia, “a pesar de los pesares”, como el hombre que “modernizó España”.

Todo un avance. Además aseguró que no se podría entender la historia de España sin las siglas del PSOE. “Es un partido al que tengo muchísimo respeto”, ha dicho recordando que su abuelo fue militante socialista. Iglesias ha tendido la mano y Ábalos ha recogido el guante. También, en un tono moderado y de respeto hacia Iglesias, el portavoz provisional del PSOE se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con Podemos y explorar una alternativa. Y lo más importante ha asegurado compartir muchos de los diagnósticos con Pablo Iglesias, y quizás lo más significativo, también algunas propuestas. "Ahí nos va a encontrar siempre", ha prometido Ábalos, que en nombre de una "izquierda de gobierno, pero valiente".

Parece que se puede poner punto y final a una etapa de desconfianza entre ambos partidos. Una etapa que comenzó con el 'no' de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en su investidura, y que ha pesado mucho al líder de Podemos durante su intervención. Ábalos se lo ha reprochado ya que "tocaba cerrar una etapa y abrir otra". Lo ha hecho con un tono muy bajo: “Me sabe mal decirlo y recordarlo. Pero su hubieran votado a Sánchez hace un año nos habríamos ahorrado estos dos días”.

Cataluña y Ciudadanos

Sin embargo está acercamiento entre ambos partidos tiene dos serios escollos. La visión que tienen ambos sobre Cataluña y sobre Ciudadanos. Los más optimistas creerán que se podrán superar fácilmente y los pesimistas lo ven imposible. Esta vez Iglesias no exige el referéndum como en otras ocasiones pero pide al PSOE que no dé un paso atrás en cuanto a haber reconocido a Cataluña como nación, aunque sea de forma cultura. "Nos diferencia una visión de España, es difícil entendernos", ha dicho Ábalos después sobre un posible pacto con ERC.

Si Sánchez quiere el apoyo soberanista tendrá que dar el paso del referéndum, algo que parece bastante improbable. Podemos promete apoyar al PSOE en una moción de censura si no va de la mano de Ciudadanos, “el escudero del PP” o “la muleta naranja”. Iglesias ha celebrado el “cambio de actitud” del PSOE respecto a Ciudadanos cuyo modelo social considera cercano al PP.

Sin embargo los socialistas insisten en formar esa mayoría con apoyo transversal. Es decir con Ciudadanos. Así lo explicaba Ábalos en la tribuna: "Ciudadanos no está en la izquierda. Pero hay momentos en que hay que entenderse. Yo defendí estando en el Partido Comunista los Pactos de la Moncloa". Ábalos ha reprochado a Podemos que las medidas propuestas en el día de ayer estaban recogidas en el pacto firmado con el partido naranja en marzo de 2016.

Si el PSOE de Pedro Sánchez, que se ha presentado como el nuevo PSOE que defiende las injusticias, insiste en buscar apoyo parlamentario en Ciudadanos algo debe de cambiar respecto a marzo del año 2016 puesto que acabó en fracaso. Entonces los socialistas buscaron primero acuerdo con Ciudadanos, con el que se firmó un pacto de investidura, y después buscaron apoyo en forma de sí o abstención de Podemos. Quizás la estrategia sea ahora diferente. El giro a la izquierda podría llevar a firmar un acuerdo con el partido morado (lograrían una mayoría relativa de 156 escaños), y después buscar el apoyo puntual de Ciudadanos.

Cara a cara muy áspero Iglesias-Rivera

Parece bastante improbable que suceda esto por lo visto esta mañana en el Congreso. Iglesias y Rivera han mantenido el cara a cara más duro de toda la moción, salvando la dura intervención de Ana Oramas durante el martes, y poco queda ya del 'buen rollo' mostrado en aquel Salvados en el que Iglesias llegó a decir aquello de “si esto sigue así nos presentamos juntos a las elecciones”. Albert Rivera consigue provocar a Pablo Iglesias. Ha logrado que el candidato olvidara su perfil presidenciable y sacara de dentro su versión más chulesca y prepotente. “Ustedes no sirven para nada”, la he llegado a espetar después de afearle que no se había leído los libros que había citado.

Claro que Rivera no se ha quedado atrás y ha sido uno de los más duros con Iglesias. Le ha sugerido por eso que salga del autobús de la trama "y vuelva a la Cámara" porque corre el peligro de que cuando quiera darse cuenta lo tiene todo aprobado. Denominar a Podemos como "Demoliciones Iglesias" por querer destruir toda la casa es otra de las ideas 'estrella' que ha sacado Rivera en su discurso, que en todo caso ha sido menos agresivo que el de su oponente. Aunque ha dejado claro que su único objetivo es “destrozar al PSOE”.

Visto lo visto parece muy difícil. Rivera ha descartado hoy apoyar al PSOE si va de la mano con los independentistas, como le pide Podemos. Lo que no ha descartado el líder de Ciudadanos es llegar a acuerdos con Iglesias: "Yo capaz de ponerme de acuerdo incluso con usted, a pesar de lo que ha dicho de nosotros". ¿Un cambio de actitud de Rivera respecto a Podemos?. A esto se agarran como un clavo ardiendo los socialistas.