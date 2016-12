Los 'sanchistas' lanzan una plataforma dentro del PSOE y animan a Pedro Sánchez a liderarla

Etiquetas

Unos 70 cargos socialistas afines a Pedro Sánchez se han reunido este martes para mostrar su apoyo al ya ex secretario general y para que dé un paso al frente y lidere el partido. Así lo ha expresado el valenciano José Luis Ábalos tras el encuentro mantenido. “Nos interesa el futuro y no mirar atrás”, ha sentenciado Ábalos.

Reunión de 'sanchistas' sin Sánchez

Ha sido una reunión, -celebrada en pleno corazón del barrio de Salamanca de Madrid, en la calle Serrano 43-, de 'sanchitas' sin Sánchez y con la duda latente de si éste, finalmente, dará un paso la frente y liderará esta 'corriente' en el Congreso extraordinario del próximo verano, para el que todavía no hay fecha.

Cómo q "los Sanchistas" no nos dejan elegir? 😳Esto va d poder elegir en #CongresoYprimariasYA y q dejen d secuestrar el partido...@mesa1511 16 de diciembre de 2016

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, ha criticado que el pasado Comité Federal del PSOE del 1 de octubre, en el que el ex secretario general de los socialistas fue obligado a dimitir supuso un parón en el eje transformador del proyecto político. por ello, ha pedido que sea Pedro Sánchez quien trabaje ya para retomar el liderazgo de la formación.

Junto a Toscano han intervenido en la presentación de una plataforma "incluyente, no excluyente" y que pretende unir al PSOE y "no va contra nadie", el valenciano José Luís Ávalos y la asturiana Adriana Lastra. La plataforma, según informaron los tres comparecientes, iba a elaborar un manifiesto, "uno de muchos que vendrán", que dieron a conocer a última hora de la tarde.

[Te interesa leer: Manifiesto a favor de Pedro Sánchez]

El manifiesto dice que "Pedro Sánchez es el mejor candidato para el futuro del PSOE" por su indudable capital político y por que es el "candidato idóneo para recuperar las señas de identidad del PSOE".

En la reunión ha habido notables ausencias de 'sanchistas' como el que fuere número dos del PSOE y mano derecha de pedro Sánchez, César Luena, Margarita Robles o los secretarios generales del PSC y el PSE, Miquel Iceta e idoia Mendia.

"El mejor candidato"

El grupo de partidarios de Pedro Sánchez sostiene que él es quien está "en mejores condiciones" para dirigir "un proyecto que genere las bases necesarias para una alternativa en este partido". "Por su inquebrantable posición frente a cualquier intoxicación, injerencia o invasión frente a cualquier poder", ha explicado José Luis Ávalos.

A juicio de éste, los tiempos exigen "una mejora de la calidad democrática en las organizaciones políticas, una democratización de las organizaciones; tener un partido abierto, participativo, más democrático". Y eso, tal y como ha explicado en una rueda de prensa improvisada, es lo que quieren llevar a cabo con Pedro Sánchez a la cabeza.

Pedro Sánchez "puede encarnar la opción de futuro que tiene que hacer un nuevo Partido Socialista. Esto es lo que están planteando los compañeros que han venido de diferentes partes de España en fechas tan complicadas". Pedro Sánchez no ha participado en la reunión, pero Ávalos ha explicado que "conoce" la iniciativa y la "apoya".

"Confraternidad, familiaridad, ilusión y esperanza"

Adriana Lastra, ha explicado que la reunión entre alcaldes, concejales y diputados afines a Sánchez se está llevando a cabo "en un clima de familiaridad, de confraternidad, como hace tiempo que yo no veía en el Partido Socialista". "Se está generando", ha explicado la diputada por Asturas, "mucha ilusión y mucha esperanza. Este no es un proyecto contra nadie, sino a favor de lo que muchos creemos que debe ser el Partido Socialista del siglo XXI".

El mutismo de Sánchez

Y mientras sus pretorianos se movilizan, Pedro Sánchez guarda desde hace días un misterioso silencia y no aclara si se presentará a las primarias y peleará, previsiblemente contra Susana Díaz, por recuperar la secretaría general del PSOE que le arrebataron las huestes de Susana Díaz y algunos barones el pasado 1 de octubre.

Desde que interviniera en un acto en Asturias a primeros del mes de diciembre no ha vuelto a comparecer en público, quién sabe si deshojando la margarita de si se presenta o no a las primarias.

Micaela Navarro dice que "la reunión no ayuda"

La ex presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ha alertado hoy de que la reunión que van a celebrar hoy una treintena de cargos públicos y orgánicos del PSOE afines al ex secretario general para intentar que presente su candidatura a las primarias, "no ayuda" al partido.

En declaraciones antes de asistir a la Mesa del Congreso, Navarro ha declinado opinar sobre esa reunión y se ha limitado a asegurar que todos los asistentes ya son "mayores de edad" para saber lo que hacen y si su actitud perjudica a su partido. "No digo que le perjudique al partido, pero desde luego que ayudarle no", ha remarcado a preguntas de los periodistas.