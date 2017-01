EL EXJUEZ VIDAL ABANDONA SU ESCAÑO EN EL SENADO PARA “NO SER UN OBSTÁCULO AL PROCESO” SOBERANISTA

Etiquetas

El exjuez Santiago Vidal presentó este viernes ante la dirección de ERC su “renuncia voluntaria” al acta de senador, para “no ser un obstáculo al proceso” soberanista. “He hecho unas declaraciones en un tono coloquial intentando ser coloquial, intentando ser didáctico, pero es evidente que tomadas en su justa literalidad no se ajustan a la realidad”, indicó.Esta renuncia se produce después de las declaraciones en las que aseguró que la Generalitat dispone de “todos” los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. “Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Gobierno (de la Generalitat) actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se toman en cada momento gozan de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y de la Ley de Transitoriedad Política”, remarcó Vidal en un comunicado difundido por ERC. Del mismo modo, Vidal reclamó que “no se sobredimensionen las palabras que he pronunciado”, al tiempo que admitió que “habría que haber contrastado mejor las informaciones antes”.“Siempre he defendido los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña, y lo último que haré es proporcionar excusas al Gobierno del Estado para evitar que los catalanes puedan votar; eso es lo más importante, y nunca lo comprometería”, añadió.También mostró su compromiso de seguir trabajando “discretamente para que este país siga siendo justo y libre, siempre lo he hecho, y siempre lo continuaré haciendo".Por último, anunció que en aras de no generar más polémicas, durante las próximas semanas suspenderá su agenda pública.