RAJOY ACONSEJA A RUFIÁN NO CONVERTIR LA POLÍTICA “EN UN EJERCICIO CONTRA MADRID” PORQUE HACE “DAÑO” A LOS CIUDADANOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aconsejó este miércoles al parlamentario de ERC Gabriel Rufián no hacer de la política “un ejercicio contra Madrid”, al considerar que el diputado independentista se limita a echar la culpa a “ese sujeto indeterminado que usted llama Madrid".El jefe del Ejecutivo respondió de esta manera en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a una pregunta de Rufián acerca de las colas que se han formado en los últimos días en el control de pasaportes del Aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Mientras Rajoy le recordó que estas colas derivan de una medida europea de lucha contra el terrorismo, que exige el incremento de las inspecciones en frontera, Rufián le planteó dos exigencias.“Le exigimos que le diga a su ‘número dos’, al señor (José Antonio) Nieto, alias ‘el amigo de los hermanos Ignacio-Dalton’, y a su ‘número uno’ (Juan Ignacio) Zoido, alias ‘no somos tontos, no nos ocultaríamos como antes’”, que vayan a esos controles de pasaportes y que “dejen de hacer el ridículo”. Rufián se refirió de esta manera a la relación del secretario de Estado de Seguridad con los hermanos Pablo e Ignacio González, y al apoyo que el ministro del Interior a expresado a Nieto. Rufián dirigió una contundente afirmación al presidente sobre este asunto, al indicar que “hasta que la futura república catalana tome el control de los aeropuertos...”, una declaración que fue abucheada desde la bancada popular. “Se pueden pedir las cosas sin necesidad de faltar el respeto a las personas. No cuesta nada, quedaría usted muy bien y hasta nos parecería un señor simpático”, le contestó Rajoy.Acto seguido, insistió en que el Gobierno está incrementando la dotación de agentes en el aeropuerto y también los equipos informáticos, aunque matizó que no hay que echarle siempre la culpa “a ese sujeto indeterminado que usted llama Madrid” cuando, afirmó, también hay problemas en el metro de Barcelona. “Yo me voy a ocupar de mis obligaciones, ocúpese usted de las suyas y no haga de la política simplemente un ejercicio contra Madrid. Tiene muchas competencias que ejercer y hacen mucho daño a los ciudadanos”, indicó.