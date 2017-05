EL PP ACUSA AL PSOE DE ROMPER EL CONSENSO CONSTITUCIONAL SOBRE EL FRANQUISMO

Etiquetas

El Partido Popular acusó este martes al PSOE de romper el “consenso constitucional” sobre el franquismo al presentar una iniciativa parlamentaria en la que culpa al Gobierno de dejar sin recursos la Ley de Memoria Histórica y en la que pide la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos.El Pleno del Congreso debatió la iniciativa del PSOE, defendida por el diputado Gregorio Cámara, quien denunció que el Gobierno del PP mantuvo esta ley “vigente pero vaciada” y “nada se hizo en la décima legislatura”. Tras las palabras del socialista, la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho señaló que en su día “todos acordamos no hacer un uso partidista de nuestra historia” pero indicó que el PSOE ha roto ese acuerdo por segunda vez, la primera cuando aprobó la Ley de Memoria Histórica. Sánchez Camacho señaló que “hoy, más que nunca”, hay que reivindicar el pacto constitucional y criticó que el diputado socialista, con su discurso en la tribuna, parecía que ostentaba "el patrimonio de la defensa de las víctimas franquistas” cuando “todos los gobiernos (UCD, PSOE y PP) han adoptado medidas” para la reparación de las víctimasSin embargo, Cámara, diputado por Granada, denunció que el Gobierno del PP mantuvo esta ley “vigente pero vaciada” y “nada se hizo en la décima legislatura”, por lo que entiende que esta “situación de parálisis tiene que cesar” y añadió que es necesario que, de manera “urgente”, recuperar todas las políticas públicas para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.El Pleno del Congreso se dividió entre los partidos que votarán a favor y en contra de la propuesta socialista. Desde Unidos Podemos, el diputado Xavier Domènech vinculó el respaldo a la iniciativa a que se acepten las enmiendas que han presentado. Reconoció que la ley y la proposición no de ley del PSOE tienen “limitaciones” y, entre ellas, recordó que el PSOE estuvo al frente del gobierno durante los primeros cuatro años de aplicación de la norma. Y remachó la crueldad del régimen franquista afirmando que por cada asesinado en la Italia fascista, en España se produjeron 1.000.Por su parte, el diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas destacó que el objetivo de este reconocimiento no es un objeto de uno u otro partido, sino un gesto “común del sistema democrático” y, por tanto, debería ser un “objeto de consenso” y que estuviera “fuera de la controversia partidista”. “Una gran nación tiene que tratar con dignidad a sus muertos, y España es una gran nación”Aunque indicó que “quedan cosas por hacer”, están “de acuerdo” con que se tengan que poner en marcha medidas en relación a esta cuestión. No obstante, Villegas afirmó que los socialistas se han “pasado un poco de la raya” en la exposición de motivos de esta proposición, y lo achacó, en tono irónico, a que el PSOE vive un “momento difícil” y “hacen falta alabanzas”.Desde ERC, Joan Tardá cargó contra el PSOE y dijo que esta iniciativa no es más que un “monumento al cinismo” porque ahora, dijo, les interesa esta situación y no cuando estaban en el Gobierno.