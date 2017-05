(AM) El PSOE gallego votará por primera vez a favor de una investigación parlamentaria, pero el PPdeG lo vetará

Etiquetas

La oposición defiende que se abra una comisión en el Congreso, frente a un PP que solo aboga por una técnica

El Partido Socialista ha mostrado este martes su apoyo por primera vez en Galicia a una investigación parlamentaria del accidente ferroviario de Angrois en el que fallecieron 80 personas en julio de 2013, aunque respalda que se lleve a cabo en el Congreso.

Hasta la fecha el PSdeG había mantenido una postura de abstención a lo largo del tiempo para la apertura de una investigación parlamentaria, si bien porque señalaba que el lugar para esta comisión debe ser la Cámara baja y no la gallega.

Este martes, el diputado de En Marea Antón Sánchez ha defendido una iniciativa en el Parlamento gallego --que se votará el miércoles-- en la que se reclamaba instar a la Xunta a dirigirse al Congreso de los Diputados para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro.

El PP ya ha avanzado que se opondrá a esta posibilidad -y no saldrá adelante por su mayoría absoluta-- para no "crear interferencias mientras está 'sub iudice" el caso, pero defiende una nueva investigación técnica.

Sin embargo, el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, que ha presentado una enmienda al texto de En Marea, ya ha anunciado que, le acepten o no su modificación, votará a favor de la propuesta por el "valor simbólico" que tendría su aprobación.

Y es que según Leiceaga, un acuerdo en Galicia sumado al reciente apoyo del Parlamento de Castilla y León --primera cámara autonómica que respalda una creación de comisión-- "podría ser la llave que abre la puerta a la investigación en el Congreso de los diputados". Por ello, ha asegurado su partido votará sí "con sinceridad".

Ante esto, en su turno de réplica, Antón Sánchez ha anunciado que aceptará la enmienda de sustitución del PSdeG, de forma que se incluye tanto la petición de comisión técnica como la parlamentaria, pero no permitirá la votación por puntos que demandaban los populares.

"LANZAR UN MENSAJE CLARO"

Así, Antón Sánchez ha centrado su intervención en hacer una llamada al PP y PSOE para que apoyen la petición de una investigación en el Congreso -el Bloque se ha mostrado siempre a favor-- con el fin de "lanzar un claro mensaje" desde Galicia para que se constituya una comisión en el Congreso.

Aquí, Sánchez ha recordado la posición de los socialistas en el Parlamento de Castilla y León de apoyar una comisión de investigación en el Congreso, con la abstención del PP. "Este mensaje no será nada definitivo, pero sí que será un paso muy importante en esta lucha (...) No sería cosa menor, ayudaría mucho a que se rompa con el muro de incomprensión del gobierno del señor Rajoy y Catalá", ha remarcado.

Tras hacer mención a las diversas ocasiones en las que la Cámara gallega ha denegado la investigación de Angrois, se ha referido a la importancia de poder llegar a un acuerdo en el Congreso, donde el PP "no tiene mayoría y tienen miedo de que se apruebe".

Todo ello, en "un intento más de que se conozca la verdad frente a la obstrucción de los aparatos de Estado" y con el fin de "evitar que vuelva a suceder nada semejante".

EL PSOE, A FAVOR DE UNA INVESTIGACIÓN "POLÍTICA"

De tal forma, Leiceaga se ha mostrado a favor de una investigación "técnica, judicial y política" del accidente de tren de Santiago de Compostela, pero ha dejado claro que el Parlamento gallego "no es el ámbito adecuado", porque "no tiene competencias sobre este tema".

En este punto, el portavoz parlamentario del PSdeG aboga por una investigación política en el Congreso "partiendo" de la técnica y judicial para "determinar si hubo otras responsabilidades más allá de las penales" y "si las hay deben ser depuradas convenientemente".

EL BNG: "HUBO UN CAMBIO" CON LAS PRIMARIAS DEL PSOE

Por su parte, el diputado el BNG Luís Bará ha dicho no saber "si tiene que ver con las primarias de este domingo" del PSOE, pero percibe que "sí que hubo un cambio" en el modo de abordar las posibilidades de apertura de una comisión de investigación parlamentaria.

El diputado nacionalista desliza así que la llegada de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE tal vez pueda abrir un nuevo camino en el Congreso de los Diputados para las peticiones de búsqueda "verdad" de las víctimas de Angrois.

Por ello, Bará exige que "se diriman responsabilidades políticas por estos hechos tan graves" para acabar "con la impunidad" . "Y eso se hace en los parlamentos", ha zanjado.

POSTURA DE LOS POPULARES

En su turno, el diputado popular Martín Fernández Prado ha avisado de que llevar a cabo una comisión parlamentaria mientras se está juzgando el caso "podría tener interferencias" en el proceso. "No es la mejor forma de ayudar", ha apostillado.

Además, ha emplazado a En Marea a hacer esta petición en el Congreso, donde tiene representación, en vez de buscar "ruido político en esta cámara", "más por intereses partidistas".

Pese a esto, el popular ha dicho que su grupo defiende llevar a cabo una nueva comisión técnica, dado que Alberto Núñez Feijóo fue "el primero" que demandó un informe "independiente e incontrovertido", al tiempo que cree que el proceso judicial es el "más efectivo" para conocer lo que ocurrió.

"DEFENDIENDO A LA MAFIA RESPONSABLE DE TODO ESTO"

Martín Fernández Prado ha comenzado su intervención refiriéndose al accidente en el que fallecieron sus padres para mostrar su comprensión a las víctimas sobre la necesidad de "saber la verdad". Estas palabras del popular han provocado que Antón Sánchez le haya reprochado en su réplica: "Utilizar eso para justificar un no a una comisión de investigación me parece de bastante poca altura".

Como cierre al debate, Antón Sánchez ha cargado contra el "cinismo e hipocresía" de los populares. "Déjense de comisión técnica", se ha quejado el diputado de En Marea, quien ha recordado que fue la Agencia Europa del Ferrocarril "la que dijo" que "no era independiente".

Finalmente, Antón Sánchez ha acusado a los populares de crear un "muro" para "proteger a sus amigos". "Están defendiendo a la mafia responsable de todo eso", ha recriminado.