(AMPLIACIÓN) CANAL. RAJOY SE ARRIESGA A PENA DE PRISIÓN SI MIENTE ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO

Etiquetas

- Esperan constituir la comisión antes del 10 de mayo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se arriesga a una pena de seis meses a un año de prisión si miente ante la comisión del Congreso de los Diputados encargada de investigar la financiación del PP, ante la que el PSOE y Ciudadanos tienen intención de convocarle.La creación de esa comisión ya fue aprobada por el Congreso de los Diputados, y a raíz de las últimas informaciones sobre casos de corrupción que afectan al PP tanto el PSOE como Ciudadanos han pedido que comience ya a trabajar para poder llamar a comparecer a Rajoy. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, anunció este martes que pedirán la presencia de Rajoy en esa comisión conscientes de que "tiene la obligación de decir la verdad" so pena de cometer "un delito" si no lo hace. El artículo 502 del Código Penal establece que quienes sean requeridos en forma legal y bajo apercibimiento por una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea autonómica y no comparezcan ante ella serán castigados como "reos del delito de desobediencia", y en caso de ser autoridad o funcionario público se impondrá además la pena de suspensión de empleo y cargo público por tiempo de seis meses a dos años. El punto 3 de ese precepto añade que quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión de investigación "será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Esa obligación de decir la verdad es uno de los motivos por los que el PSOE quiere que Rajoy comparezca ante esa comisión y no ante el pleno, como reclama Unidos Podemos o el propio ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo, Pedro Sánchez. Ciudadanos también se inclina por esa vía, no solo por la obligación de Rajoy sino porque los portavoces en esa comisión tendrán la posibilidad de formularle preguntas una vez analizada toda la información y documentación que la propia comisión puede reclamar. Una vez que la comisión comience sus trabajos los grupos parlamentarios tendrán que proponer sus listas de comparecientes. En caso de ser aprobada la de Rajoy, el presidente del Gobierno estará obligado a acudir a responder las preguntas de los portavoces.Fuentes parlamentarias aseguran que los grupos ya están en conversaciones para agilizar la puesta en marcha de esta comisión de tal manera que esté activa antes de la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso que será el miércoles 10 de mayo. Desde el PSOE apuntan que esta comparecencia en Comisión podría ser inmediata nada más constituirse la misma y que, sin embargo, de hacerlo en Pleno llevaría más tiempo porque debe pasar los trámites parlamentarios de Mesa y Junta de Portavoces al tiempo que recordaban que Rajoy ya compareció por el caso Gürtel en agosto de 2013. El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, subrayó desde Ferraz que Rajoy “terminará contestando en las Cortes, bajo juramento y según lo que establece el Código Penal para los comparecientes en las comisiones de investigación: con la obligación de decir verdad”. “Que a nadie le quede duda en España de que el PP terminará dando explicaciones, no solo en instancias judiciales, sino también institucionales, para asumir las responsabilidades políticas que están en juego”, aseveró. La comparecencia de Rajoy en la comisión de investigación se producirá si hay mayoría parlamentaria que lo solicite y, hoy mismo, Ciudadanos presentó un escrito para que se acelere la constitución de esta comisión y la que investigará las cajas de ahorro.