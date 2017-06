(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. RAJOY CONCLUYE QUE IGLESIAS “NO APRUEBA, NI DE LEJOS”, EL EXAMEN PARA SER PRESIDENTE

Etiquetas

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, llegó hoy a la conclusión de que candidato de la moción de censura de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, “no aprueba, ni de lejos”, el examen al que se ha sometido al presentar su programa de Gobierno alternativo ante el Pleno del Congreso de los Diputados. “No quiero que usted se enfade conmigo pero usted es el candidato y tiene que venir aquí a examinarse y, en mi opinión, usted no aprueba ni de lejos”, le dijo Rajoy.“No ha sido capaz de explicarnos su programa y darnos una respuesta clara en los grandes temas fundamentales”, insistió el presidente del Gobierno, que reprochó a Iglesias su “incapacidad” para responder si todos los españoles tienen derecho a decidir sobre lo que quieren que sea su país. En el plano económico, Rajoy criticó al líder de Podemos que utilice con tanta frecuencia la palabra “desastre” para referirse a la situación actual y que “necesite que las cosas vayan mal” para hacer política. “Para su desagracia y por fortuna para los españoles, esto no es un desastre”, sentenció.Por su parte, Iglesias dijo a Rajoy que la mayor parte de los españoles quieren sacarle del Gobierno y le acusó de repetir que la economía va bien cuando, dijo, no es así. Además, aseguró que España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005.