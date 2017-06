(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO DESCARTA UNA ALTERNATIVA A RAJOY Y DICE QUE LA OPOSICIÓN TIENE “MUCHO TIEMPO LIBRE”

Etiquetas

- Méndez de Vigo asegura que Iglesias ha obtenido un “suspenso rotundo” en la moción de censura. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, calificó hoy de “ciencia ficción” que pueda llegar a estructurarse una alternativa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre todo después del debate en el Congreso de la moción de censura, en la que Pablo Iglesias ha obtenido un “suspenso rotundo”. Asimismo, dijo que mientras el Ejecutivo está trabajando, en la oposición “tienen mucho tiempo libre”.Así se pronunció Méndez de Vigo después de que esta semana el Congreso de los Diputados tumbara la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.A su juicio, el dirigente de Podemos “ha suspendido el examen al que él mismo se había convocado”, dado que “carecía” de un respaldo parlamentario mayor que el de su grupo parlamentario, ERC y Bildu. Precisamente mencionó a ERC después de que este viernes Iglesias sugiriera la posibilidad de acercarse a la formación catalana en una suma de “fuerzas progresistas”, algo que desde el Gobierno consideran “un contrasentido en sí mismo”, cuando lo único que quiere ERC es “separarse de España”. En este debate, consideró, “ha perdido la polarización”, la “crispación” y la “tensión sin finalidad constructiva” y ahora el secretario general de Podemos busca olvidar su “suspenso rotundo” intentando “crear otras expectativas”. Criticó además que Podemos quiera pasar ahora de hablar de la ‘triple A’, que es como se refiere al triángulo PP-PSOE-Ciudadanos, a poder estructurar, como aboga Pedro Sánchez, un “tripartito” entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que para el portavoz del Gobierno sería de “ciencia ficción”. “El Gobierno cree que no va a suceder”, dijo, para agregar que en el Ejecutivo están “trabajando”, mientras que en la oposición “tienen mucho tiempo libre”. “Espero que todos estos alumnos no copien el examen de Iglesias”, ironizó.“ESTABILIDAD” FRENTE A “INCERTIDUMBRE”El portavoz gubernamental avisó de que su Ejecutivo ya dijo que la iniciativa de Unidos Podemos no tenía “fundamento político alguno” y que lo único que ha buscado es “deformar la realidad”. “Es una moción de censura de diseño”, sostuvo, para a renglón seguido asegurar que tras este debate ha ganado la “cooperación política basada en el realismo” del Gobierno.Méndez de Vigo inició así una serie de comparaciones en las que defendió que ha ganado la “estabilidad” y la “certidumbre” y ha perdido una “versión maniquea” de quienes “se regodean” en una visión “negra” de la realidad española, que a su juicio impulsó Podemos en el debate de investidura. Asimismo, dijo que también han vencido quienes apuestan por dar soluciones al país y por la “templanza” y la “mesura”, frente a los “radicalismos” que “reniegan de la Transición” y “solo buscan distinguir entre buenos y malos”. Agregó que triunfaron “los que estamos orgullosos de la Transición política” y quienes “pensamos en el interés general”, dado que el Ejecutivo de Rajoy piensa que España está “en la buena línea” y emprendiendo unas reformas económicas que permiten situar al país en la “senda” del crecimiento.