(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. IGLESIAS AGRADECE A EN COMÚ PODEM, EN MAREA E IU HABER CONSTRUIDO UN “PROYECTO PLURAL”

- Pide al PSOE una "reflexión colectiva" para unirse a ese entendimiento y “tratar de cambiar las cosas”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, agradeció este miércoles a En Comú Podem, En Marea e Izquierda Unida haber construido juntos “un proyecto plural” y que eso signifique poder plantear en España “una serie de diálogos que no podemos hacer solos”. Iglesias aprovechó su intervención desde la tribuna del Congreso de los Diputados para lanzar mensajes de agradecimientos a las confluencias catalana y gallega, así como a IU. A Alberto Garzón le dio las gracias por representar “la tradición política más digna del país” de una IU “que levantó banderas de la decencia en tiempos de bipartidismo”. Asimismo, recordó a referentes como Julio Anguita, de quien dijo estar “convencido de que estará orgulloso de que sea (Garzón) el coordinador federal”.También dirigió palabras de agradecimiento a Xavier Domènech, de En Comú Podem, por haberle enseñado la “fraternidad” desde Cataluña y a entender a este territorio como una nación. “Tú me hiciste entender Cataluña como un cambio político. Desde la fraternidad, vamos a seguir caminando juntos”, dijo.También tuvo palabras de elogio para Antón Goméz Reino, de En Marea, por haber demostrado en Galicia “que podemos gobernar mejor” con figuras “irrepetibles” con el líder de Anova, Xosé Manuel Beiras. MENCIÓN AL PSOEIglesias aprovechó también para lanzar guiños al PSOE. “Hoy, mañana y probablemente en los próximos años tengamos que entendernos”, subrayó. Se refirió a algunos de los problemas a los que se enfrenta España, como la plurinacionalidad, y dijo que, aunque desde el PSOE no defiendan la celebración de un referéndum, pueden compartir con Unidos Podemos el “diagnóstico”. Estas “posibilidades de acuerdo” que se abren, según Iglesias, enriquecen y ponen encima de la mesa “una serie de diálogos que no podemos hacer solos”, por lo que pidió a los socialistas que “reflexionen colectivamente” y “comprendan” que “hay un camino de entendimiento” si todos “moderamos nuestros tonos”.