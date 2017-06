(AMPLIACIÓN) PSOE. LASTRA AFIRMA QUE “TODO EL PARTIDO SE VA A VER REPRESENTADO EN ESTA EJECUTIVA”

Etiquetas

La próxima vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, afirmó este viernes que la “intención” de Pedro Sánchez, y está “trabajando en eso”, es que “todo el partido se vea reflejado" en la nueva Comisión Ejecutiva.“Ya contamos con Patxi López. El propio Pedro siempre ha dicho que su intención después de las primarias era unir, integrar al resto de candidaturas. Sé que el secretario general está trabajando en eso, y sé que todo el partido se va a ver reflejado en esa Comisión Ejecutiva”. Estas palabras de Lastra, en las instalaciones donde el PSOE celebra su 39 Congreso Federal, contrastan con las del futuro secretario de Organización, José Luis Ábalos. En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Ábalos afirmó hoy que “la Ejecutiva de Pedro Sánchez no es una Ejecutiva desde la perspectiva de la integración” sino “un equipo en el que confiar y que le resulte efectivo”. Según los nombres que se han ido conociendo, todas las personas que formarán parte de la Ejecutiva son próximos a Pedro Sánchez y han trabajado, con mayor o menor implicación, en su candidatura. CONGRESO Por otra parte, Lastra no desveló quién será el portavoz parlamentario porque será una decisión, dijo, que saldrá de la primera reunión de la Ejecutiva, que tendrá lugar el lunes, tras el congreso. Al día siguiente, el martes, está prevista la reunión del Grupo Parlamentario Socialista para materializar los cambios. “La persona elegida representará bien al grupo socialista y será la voz de Pedro Sánchez y de todo el partido en el Congreso”, afirmó la futura ‘número dos’ del PSOE. Apuntó que cuando ellos hablan de limitar ‘un militante, un cargo’ se referían a no combinar “dos cargos orgánicos de peso” y apuntó que el actual portavoz, que será secretario de Organización, ya tiene una “ardua tarea por delante”.“Cualquiera de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista haría una excelente labor porque son extraordinarios parlamentarios todos ellos”, afirmó.EJECUTIVA SIN VOCALES La Ejecutiva en la que trabaja Sánchez no contará con vocales. En 2014 la Comisión Ejecutiva Federal estaba formada por 27 personas con áreas -entre ellas él, la presidenta Micaela Navarro y el secretario de Organización, César Luena- y otras 11 en calidad de vocales. En la nueva, en la Comisión Permanente sólo estarán los secretarios con áreas y el resto de la Ejecutiva será “a discrecionalidad” del secretario general. Las áreas de la Ejecutiva se dividirán en subáreas y los encargados de éstas serán de las personas que Sánchez sume para la Ejecutiva en pleno.